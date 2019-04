¿Nicola Porcella amenazó a actriz para que no hable de la "fiesta del terror"?

Han pasado varias semanas desde que André Castañeda y Poly Ávila denunciaron los abusos que se habrían cometido en la denominada "Fiesta del terror", celebración que se realizó en una casa de playa ubicada en Asia. A este evento acudieron conocidas figuras de la farándula.

El día miércoles 3 de abril se vieron nuevamente las caras los invitados a la "Fiesta del terror", entre los citados no se encontraba la cantante y actriz cómica Claudia Serpa, quien pertenece al programa "El Wasap de JB". Hace unos días ella apareció en "Válgame Dios" para contar su verdad y reveló por qué fue la última en expresar lo que ocurrió aquella noche.

Claudia Serpa manifestó que en ningún momento vio llorar a Poly Ávila o fue testigo de que la fiesta se detuvo. Añadió que ella fue invitada a la parrillada por Nicola Porcella. El conductor de "Válgame Dios", Rodrigo González, le transmitió algunos comentarios que le llegaron por redes sociales, muchos de ellos mencionaban que ella estaba siguiendo las indicaciones del chico reality para que no la retiren del "grupo de juergas".

Ante estas posturas, la actriz de "El Wasap de JB" comentó que ella no quiso salir a hablar sobre el escándalo en televisión porque recién había retomado su carrera como cantante, y no quería verse perjudicada por estar envuelta en denuncias. Claudia negó haber sido amenazada por los invitados a la "fiesta del terror" y hasta el momento la fiscalía que investiga el caso no la ha citado para que de su manifestación.

Conoce quiénes fueron los invitados a la "fiesta del terror"