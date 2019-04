Lucero le responde a Gaby Spanic tras llamarla “envidiosa”

Gaby Spanic y Lucero protagonizaron hace nueve años, junto a Fernando Colunga y Sergio Goyri, una de las telenovelas más exitosas de Televisa, “Soy tu dueña”; pero pocos imaginaron que tiempo después las actrices se verían envueltas en dimes y diretes.

Luego de que se filtrara un audio en donde se escucha a la actriz venezolana Gaby Spanic tachar de envidiosa a Lucero, la cantante mexicana decidió romper el silencio y referirse a la polémica que inició en México.

Según la popular ‘Novia de América’, no tiene idea qué pasó para que la protagonista de la telenovela “La usurpadora” se exprese mal de ella.

“La verdad es que no he oído el audio […] Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, señaló.

La intérprete de “Electricidad” y “Mi destino eres tú” dejó claro que jamás ha sentido envidia de nadie, sino todo lo contrario, siempre desea que a todos le vaya bien.

“La verdad es que afortunadamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo desde hace muchos, muchos años que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, expresó Lucero.

Y añadió: “Me siento tan completa en todo, con mis hijos, con el amor, con la vida, con mi trabajo público. Creo que nunca he sentido envidia y espero no sentirla jamás”.

Gaby Spanic llama “envidiosa” a Lucero

En un polémico audio viralizado en las redes sociales se le escucha a la artista venezolana despotricando contra Lucero, con quien trabajó en la telenovela “Soy tu dueña”.

“Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a joder. Porque hasta videos han salido en la tele, abraza a la niña a una fiesta, a la carita de ángel ella trata de ser la más linda la más ‘nice’, la más santa, la que te sonríe y nadie le cree un coño”, dice la actriz que semanas atrás causó polémica por sus cirugías en el rostro

Medios mexicanos recordaron un comentario que hizo Lucero sobre Gaby Spanic cuando trabajaban juntas. “Yo la quiero mucho, trabajo muy feliz con ella, es una gran compañera, yo la veo guapísima igual que siempre, la veo muy bien”, comentó en aquel entonces la intérprete mexicana.