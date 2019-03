Pedro Moral en 'EVDLV': Christian Yaipén le dedica 'Deudas y Dolor' tras confesiones

Christian Yaipén, vocalista del Grupo 5, sorprendió a todos sus fans en Facebook e Instagram al compartir un divertido video dedicado a Pedro Moral, exprometido de Sheyla Rojas, tras sus confesiones en 'El Valor de la Verdad'.

El cantante de cumbia no estuvo ajeno a las noticias con respecto a las revelaciones del empresario en el sillón rojo de 'EVDLV', quien dio a conocer que la conductora de 'Estás en Todas' quería una boda de 170 mil dólares y que tras el fin de su relación ella se quedó con el anillo de compromiso y con una camioneta por la que el pagó la mayor parte.

Las declaraciones del empresario generaron un verdadero alboroto en las redes sociales, donde muchos de los cibernautas realizaron memes para burlarse del romance que vivieron Pedro Moral y Sheyla Rojas.

En medio de la polémica, Christian Yaipén publicó un video en el que aparecen fragmentos de 'El Valor de la Verdad', donde Pedro Moral expresa gestos de lamento, y partes del video de 'Deudas y Dolor', popular tema del Grupo 5 que habla sobre las mujeres que solo se interesan en los hombres por su dinero.

"Deudas, deudas y dolor, sin dinero me dejaste tú; deudas, deudas y dolor, sin dinero me dejo tu amor. Ay, que triste es mi vida, pobre solo y con dolor; se me acabo la plata, se terminó tu amor", dice la letra de la canción.

La publicación del intérprete en Instagram, también provocó la reacción del cantante Tommy Portugal. "Jajajajaja, que maleado", fue el comentario que escribió el artista en la mencionada publicación.

