Magaly Medina habla del supuesto ampay de Sheyla Rojas con otro hombre

Pedro Moral estuvo en el ojo de la tormenta por su ‘ampay’ con Doménica Delgado hace unos días tras finalizar su relación con Sheyla Rojas. Según medios locales, la conductora de televisión también se dejó ver cariñosa con otro hombre, sin embargo su comprometedor video estaría guardado bajo cuatro llaves.

Según Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, un ampay protagonizado por Sheyla Rojas con un hombre que no es Pedro Moral no fue emitido por Magaly Medina.

El polémico personaje de Chollywood afirmó en 'Válgame Dios' que la presentadora de ‘Magaly TV, la firme’ no emitió el supuesto ‘ampay’ a cambio de las declaraciones de Sheyla Rojas sobre el video comprometedor de Pedro Moral con Doménica Delgado, pese a que ello atenta contra su contrato con América.

''¿Qué harías si tu producción tiene un ampay de una persona de otro canal y esta persona de ese canal te llama y te dice 'no lo saques y a pesar de que yo no puedo puedo hablar para tu canal, te declaro'. Como un change (intercambio)?'', consultó el Zorro Zupe a Rodrigo González y Gigi Mitre.

''Hay un ampay que no ha salido (...) pero si quieres hablar de Sheyla, lo que yo sí sé es que en su canal le han dicho que por favor, no declare más a otro canal. (...) Yo no creo que ella haga esas cosas, realmente (pedir que no se pase un ampay)'', agregó el amigo de Tilsa Lozano.

Ante dichos rumores, una usuaria aseguró que la periodista de ATV evitó que el ‘ampay’ a Sheyla Rojas no salga a la luz porque son amigas, a lo que Magaly Medina aseguró: “Fíjate que no lo soy. ¡Soy periodista que es diferente!”, tuiteó.

Otra usuaria de Twitter que no se perdió las declaraciones de Pedro Moral en ‘El valor de la verdad’ también tocó el tema. “Claro... es eso, Pedro dijo que le debe dinero a Sheyla por eso le pagará el carro, ¿y el ampay que te guardas, Magaly? Sheyla te tapó la boca dándote entrevistas”, señaló Patricia Luque.

“Querida, yo no le debo nada a nadie, así que buen difícil que alguien me tape la boca, ¿entendiste o te lo sigo explicando?”, respondió Medina.

Una tercera persona le respondió a Magaly en Twitter. “Bien difícil que te tapen boca, ¿pero lo han hecho o no? Lo difícil no dice que no lo han hecho. Están diciendo claramente que tú no vas a pasar el ampay de Sheyla a cambio que se siente en tu programa, para alguno eso es tapar la boca, para mí eso es un trueque”, expresó usuaria identificada como Lunigarema.

Después de tales tuits, Magaly Medina decidió poner punto final a los rumores y aseguró que no hubo ningún trato con Sheyla Rojas. “¿De qué hablas? ¿No sabes que la gente de América (Televisión) no se sienta en programas de otros canales? Que trueque ni ocho cuartos”, tuiteó la periodista.