Beto Ortíz lanza fuerte critica a Sheyla Rojas por querer prohibir 'El Valor de la Verdad'

Tras conocerse que Sheyla Rojas intentó que no se emita la próxima edición de 'El Valor de la Verdad', donde su expareja Pedro Moral aparecerá contando los motivos del fin de su relación, Beto Ortíz habló detalladamente sobre lo que opina al respecto.

De acuerdo al periodista, la reacción que tuvo la conductora de 'Estás en Todas' tras la difusión de los videos del programa donde se ve al empresario sentado en el sillón rojo, fue excesiva. "Me parece que una entrevista a una persona que ha tenido algún tipo de relación con uno puede intrigar, pero lo que hubo de parte de la señorita aludida es un exceso de reacción", enfatizó en entrevista con RPP.

Según comentó, no fue muy atinada la idea que tuvo la rubia al pensar que podría evitar que se difunda la más reciente edición de 'El Valor de la Verdad' que se emitirá por Latina. "Un poco desorientada la idea de que uno puede parar los programas", manifestó. "Creer que uno puede prohibir el programa de otro canal es bastante desubicado", añadió.

Beto Ortíz explicó que Sheyla Rojas no tendría por qué incomodarse por las revelaciones de Pedro Moral, ya que es una persona que formó parte de su vida. Además, precisó que el empresario solamente incurriría en un delito si hablara de la rubia sin haber tenido algún tipo de relación con ella. "En la medida en que uno esté hablando de su propia vida. La vida de todos tiene personajes, lo que uno no puede hacer es hablar de terceros con los cuales no tiene ninguna relación porque ahí estamos hablando de una infracción", sostuvo.

Sheyla Rojas denuncia a Pedro Moral