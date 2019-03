A 24 años de su muerte: las 10 mejores canciones para recordar a Selena Quintanilla

Este domingo 31 de marzo se cumplen 24 años de la muerte de Selena Quintanilla, la cantante de Tex-Mex, género más importante de los años 90’. A pesar de su corta carrera, la artista dejó un gran legado y su recuerdo siempre está presente en los corazones de sus seguidores.

Selena Quintanilla logró colocar muchos de sus éxitos en la radio y hasta ahora sus canciones son reproducidas en YouTube. La llamada 'reina del Tex-Mex' representaba a una mujer fuerte y aguerrida, pero su vida se apagó un 31 de marzo cuando recibió un disparo de Yolanda Saldivar, la presidenta de su club de fans.

Luego de su muerte, aún siguen sonando los éxitos de Selena Quintanilla en YouTube, por ello, recordamos a la cantante que ahora es una leyenda con estas 10 canciones que te harán recordar lo grande que fue la 'reina del Tex-Mex'.

Estas son las 10 canciones más populares de Selena Quintanilla

El legado de Selena Quintanilla continúa vigente en el mundo de la música, pues sus canciones como ‘Si una vez’, ‘Amor prohibido’, ‘Como la flor’, entre otros, aún son recordadas por sus seguidores.

10. Donde quieras que estés

Es un dúo grabado en 1993 por Selena Quintanilla y el quinteto de pop latino americano Barrio Boyzz. “Donde quieras que estés” se convirtió en la sexta canción latina más interpretada de 1994 en Estados Unidos.

La canción se lanzó a las radios de Estados Unidos el 22 de enero de 1994 y debutó en el número 20 de la lista de canciones latinas populares de Billboard de EEUU.

9. I could fall in love

La canción fue lanzada en mayo de 1995 y fue seleccionada como el primer sencillo que se publicó a título póstumo, después de la muerte de Selena Quintanilla ese mismo año.

Ese tema fue interpretado también por Jennifer López, quien interpretó a la “reina del Tex-Mex” en la película “Selena” como un homenaje a la artista en su concierto en Puerto Rico Let's Get Loud en 2001.

8. Dream of you

Esta canción pertenece al quinto álbum de Selena Quintanilla. Fue lanzada póstumamente como sencillo principal por EMI Latin el 14 de agosto de 1995.

La letra de Dream of you explora sentimientos de anhelo y espera que el interés amoroso de la cantante sea pensar en ella mientras sueña con él en la noche.

7. La carcacha

Tema lanzado en 1992 que ayudó a Selena a hacer una gira en México y que llegó en el top de Billboard’s Hot Latin Tracks.

La divertida y pegajosa canción habla aparentemente de un automóvil que ya no sirve para nada.

6. La llamada

Esta canción de Selena Quintanilla formó parte del primer álbum en vivo de la cantante en 1993. La letra describe los sentimientos de una novia después de ver a su novio besando a otra chica, diciéndole que no la llame de nuevo y termina con la relación.

“La llamada” es una canción de cumbia mexicana que muestra el empoderamiento de las mujeres.

5. Si una vez

La canción fue grabada por Selena para su álbum “Amor prohibido” en 1994 y fue lanzada el 21 de marzo de 1995, diez días antes del asesinato de la artista.

La letra describe los sentimientos de una mujer que entregó todo su amor, pero que no fue correspondido.

4. Como la flor

Esta canción forma parte del tercer álbum de estudio de Selena Quintanilla y fue lanzada oficialmente el 4 de octubre de 1992.

Debido al enorme éxito de esta canción, hasta el día de hoy es considerada la canción insignia en toda la carrera de la 'reina de Tex-Mex'.

3. Bidi Bidi Bom Bom

Fue escrita por Selena y Pete Astudillo. Surgió de manera espontánea durante las pruebas de sonido de la cantante y su grupo Los Dinos a principios de los años noventa.

Según el músico Pete Astudillo, quien hacía coros a Selena, un día la cantante empezó a improvisar junto a su hermano y bajista A.B Quintanilla y su esposo y guitarrista Chris Pérez, vocalizando frases sin sentido como "itty bitty bubbles" ("burbujitas" en español).

La melodía pegó y Selena y su banda seguían tocándola en ensayos y pruebas de sonido

2. No me queda más

La canción pertenece al cuarto álbum de estudio “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla y fue lanzada en octubre de 1994 por EMI Latin.

"No Me Queda Más" retrata la historia de una mujer en agonía después del final de una relación. Sus letras expresan un amor no correspondido.

1. Amor prohibido

La canción fue escrita por A.B Quintanilla y Pete Astudillo. Se trata del tema más representativo de Selena Quintanilla.

El tema recibió los premios "Regional Mexican Songs of The Year" ("Canción regional mexicana del año") en el 1995 y el "Premio Lo Nuestro".

Estos son los discos que lanzó Selena Quintanilla en su carrera musical

Selena grabó su primer álbum, “Mis primeras grabaciones” cuando tenía solo 14 años, con muy poco éxito, ya que no se vendió. Su segundo álbum, al que llamó “Alpha” tuvo más suerte, pues consiguió el premio a la revelación del año en el Tejano Music Awards. Aquí te dejamos la lista con todos los discos que lanzó la cantante en su carrera musical.

- Mis Primeras Grabaciones

- Alpha

- And the Winner Is…

- Ven Conmigo

- Entre A Mi Mundo

- Selena Live

- Amor Prohibido

- Dreaming of You

- Siempre Selena

- Live: The Last Concert