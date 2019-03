Thalía protagoniza fuerte pelea contra famoso cantante y lo echa del estudio [VIDEO]

Thalía volvió a generar polémica en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que "se le salió lo María la del Barrio" y terminó sacando a un famoso cantante de su estudio a raíz de su terrible actitud frente a la intérprete. La mexicana lanzó un fuerte insulto en la red social para expresar su furia contra él.

Como se sabe, la cantante suele compartir agradables historias en su cuenta de Instagram, donde hace humor y canta para todos sus seguidores; sin embargo, esta vez realizó una fuerte confesión al recordar el incómodo episodio que vivió al lado de uno de sus colegas, con quien lanzaría una colaboración para su nuevo álbum musical.

A través de Instagram, la intérprete de 'No me acuerdo' explicó cómo vivió la situación en la reunión que mantuvieron para afinar los detalles del nuevo tema. “No voy a decir el nombre porque no se trata de balconear”, indicó la artista mexicana, quien afirmó que él le hizo saber que se "moría" por trabajar con ella, pero el resultado fue completamente distinto.

“El hombre llegó con una arrogancia, no, no, ustedes no saben. Llevo años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante y con una energía tan pesada”, dijo enojada la artista en sus redes, mostrando su decepción.

Según las palabras de Thalía, el hombre llegó tarde y mostró poco interés en el proyecto que tenían planeado juntos, además dejó en claro que no se quedaría mucho tiempo ya que tenía programado otro ensayo y que solo aportaría lo que él considere oportuno.

La fuerte reacción de Thalía

Al ser testigo de su arrogancia, Thalía no se quedó de brazos cruzados y decidió acabar con el proyecto musical antes de cerrar el trato. “Para mí y para mis pulgas, pues se me salió María la del Barrio. Y pues, patitas para qué lo quiero, váyase, váyase. Así que agarró su guitarrita y se fue. Moraleja: ¡No te la creas, pendejo!”, expresó Thalía enojada en Instagram.