Ana María Polo arremete contra litigante por insertar objeto extraño en cuerpo de su hija

Ana María Polo, presentadora de 'Caso Cerrado', está entre los videos virales de YouTube con mayor visualizaciones, debido a los polémicos temas que maneja en el programa de Telemundo.

"Mi madre violó mi privacidad", se titula el video que alcanzó más de un millón de visualizaciones en la plataforma digital antes citada, donde usuarios señalaron que la producción superó a la emisión 'La rosa de Guadalupe'.

La demandante indicó que su madre le puso un GPS cuando ella tenía tan solo 12 años de edad. Su progenitora indicó que solo buscaba protegerla de las amenazas que "merodearan" cuando no estaba bajo el seno de su hogar.

"A mis 18 años me ocurrió un hecho que me marcó totalmente mi vida, fui víctima de un secuestro (Venezuela). Caí en un estado depresivo muy fuerte (...) Fueron horas pero, ¿quien me encontró? Los guardaespaldas de mi mamá", explicó la joven que llegó hasta el set de 'Caso Cerrado' para exigir su independencia y el 40 % de la herencia que le dejó su abuelo.

"Llego a los Estados Unidos y me comienza una erupción en la piel, en mi mano izquierda. Fui a varios especialistas, dermatólogos, exámenes, radiografías (...) Me detectan que tengo un microchip, un GPS en mi mano. Yo decía: '¿Cómo tengo esto acá'? Yo llamé a mi mamá y me dice 'Sí hija, te insertamos un GPS para localizarte", argumentó Valentina mientras la doctora Ana María Polo quedó en shock al observar el accesorio que llevó como prueba la demandante.

"Todo lo hice por tu bien. Por tu seguridad, Valentina", indicó la madre de la joven en su defensa.

La demandante llevó las radiografías y las fotos de cómo quedó su mano cuando le extrajeron el chip de su mano izquierda.

Ana María Polo quedó impresionada al ver las fuertes pruebas que llevaron hasta el set de 'Caso Cerrado'. Sin embargo, la señorita, que llegó hasta Telemundo para conseguir una orden de alejamiento contra su progenitora, indicó que luego de que se retirara el GPS, su madre aumentó la vigilancia en cada una de sus actividades que esta realizara.

Además, la joven reveló que, por culpa de los constantes acechos por parte de los guardaespaldas de su madre, su enamorado desapareció de su vida dejándole más de una interrogante.

Para sorpresa de Ana María Polo y de la demandante, el novio de Valentina llegó hasta el set de 'Caso Cerrado' para denunciar que fue inculpado de algo que él no hizo. Manifestó que la madre quería mantenerlo alejado de su "amada".

Finalmente, el polémico caso dio un giro de 360° al enterarse todos en el set del programa de Telemundo que la demandante y que el supuesto enamorado eran hermanos. Beatriz (madre de Valentina) hizo todo ello para proteger el imperio que le dejó su padre.

Ana María Polo concedió la demanda a Valeria para heredar el 40 % de las acciones de su abuelo y le negó la orden de alejamiento de su madre, quien resultó también ser la progenitora del supuesto novio.

