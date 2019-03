Angélica Rivera se muestra feliz en medio de divorcio con Peña Nieto [FOTOS]

La actriz Angélica Rivera fue captada muy sonriente, tal como muestra una fotografía que difundió su hija Sofía Castro en Instagram. En la publicación se observa a la popular 'Gaviota' posando muy feliz, a pesar de estar afrontando su divorcio con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Desde hace unas semanas, desde el anuncio de su divorcio, Angélica Rivera ha sido tema de conversación por las diversas historias que se cuentan en relación a su separación y posible retorno a la televisión.

El mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México terminó en diciembre pasado; sin embargo, la historia con su aún esposa, Angélica Rivera, continúa.

En los últimos meses de administración, se especulaba con fuerza sobre grandes problemas entre ambos, pero el escándalo se expandió cuando en enero pasado se difundieron unas fotografías en las que se veía a Enrique Peña Nieto junto a la modelo Tania Ruíz Echelmann en España.

Por su parte, Angélica Rivera apareció a inicios de febrero y dio a conocer a través de Instagram y otras redes sociales que había decidido divorciarse del expresidente de México. En el mensaje, la popular 'Gaviota', aseguró que siempre le entregó su tiempo y esfuerzo a su esposo, como compañera, madre y mujer.

En el anuncio, la actriz sostuvo que se enfocaría en atender a sus hijas y "recuperar su vida y carrera".

Sin embargo, según una revista mexicana, la cadena de telenovelas Televisa a la cual perteneció Angélica Rivera, no estaría dispuesta a realizar nuevos proyectos con ella, a pesar de que ya ha participado como protagonista en 'Destilando amor' y 'La Dueña'.

Angélica Rivera protagonizó la telenovela 'Destilando amor' junto a Eduardo Yáñez.

Esta decisión se debería a que la actriz no tiene una buena imagen entre el público de México, por lo que algunos especialistas recomiendan que Angélica Rivera debería volver a la televisión, pero en papeles de villana.

De otro lado, recientemente han surgido rumores sobre las exigencias de la 'Gaviota' en el proceso de divorcio con Enrique Peña Nieto, lo que incluiría 35 automóviles y 12 años de vuelos privados para concretar su divorcio.

Angélica Rivera aún no se pronuncia sobre el asunto de forma oficial, pero su hija publicó una fotografía en la que asegura que su madre no se deja vencer.

En la imagen que posteó la joven actriz Sofía Castro se ve a la mexicana posando frente a una pared. La leyenda que acompaña la fotografía en Instagram indica:

"Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logré tomar un bonito momento de ella… ella así como la ves con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco… no se deja vencer por nada y yo le agradezco a la vida por ELLA… por qué sin ELLA… muchas personas, incluyéndome, no seríamos nada".

Para evitar habladurías sobre la exprimera dama de México, Castro desactivó la sección de comentarios en su publicación.