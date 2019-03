Lollapalooza Argentina 2019: Estas son las restricciones para ingresar

¿Es la primera vez que asistirás a un Festival Lollapalooza en Argentina? Te explicamos cómo ingresar a este evento, los objetos que están restringidos, las medidas de seguridad y los puntos de entrada al Hipódromo de San Isidro.

Si no conseguiste entradas para los shows de esta fiesta, puedes ver la transmisión en vivo en "filo.news" desde las 12 horas.

¿Cómo ingresar al Lollapalooza Argentina 2019?

Solo se puede ingresar al Festival Lollapalooza cargando con una pulsera que tendrá distinto color según el día que acudas al Hipódromo de San Isidro.

Estas deben ser apoyadas contra el lector para ser leídas. De esta forma se habilitará el molinete de acceso.

Una vez que este objeto se coloque en la muñeca del brazo, no hay posibilidad de que se quite, por lo que otra persona no accederá utilizándolo.

La única forma de consumir en los foodtrucks y puestos de bebida que estarán ubicados en el complejo, deberás añadir dinero a tu pulsera.

Los menores de 10 años que vayan acompañados de un adulto con ticket no tendrán que pagar.

Puntos de acceso del Lollapalooza Argentina 2019

En el Hipódromo de San Isidro encontrarás 4 puntos de entrada:

– Esquina de Av. Santa Fe y Av. Marquez.

– Av. Márquez al 900 (entrada Paddock del Hipódromo de San Isidro)

– Estacionamiento 1 (esquina Av. Santa Fe y Av. De Unidad Nacional)

– Estacionamiento 2 (esquina Av. Márquez y Fleming)

Para llegar a este recinto, se puede tomar las líneas Mitre y ramal Tigre del tren. Los que opten por esta vía, deben bajar en la estación San Isidro.

En caso se opte viajar en colectivo, se debe tener en cuenta que las líneas 60, 15 y 21 transportan desde Capital hasta el Hipódromo de San Isidro.

Cuando culmine el show del Festival Lollapalooza en Argentina, los asistentes podrán retornar en el tren Mitre, que saldrá a la medianoche de la estación San Isidro.

El servicio de este medio de transporte estará disponible hasta las 3 de la madrugada y solo pararán en las estaciones Rivadavia y Núñez. En este último destino culminará el recorrido.

Las líneas de los colectivos 60, 203, 343 y 371 serán muy frecuentadas.

Las personas con discapacidad podrán acceder a cualquier servicio para retornar a casa. Se recomiendan que empleen el de Márquez al 900 que encontrarán en el acceso 2 del Hipódromo de San Isidro.

Seguridad en el Lollapalooza Argentina 2019

500 policías estarán a cargo de cuidar el recinto mientras se de el Festival Lollapalooza en Argentina.

Se pueden hacer denuncias llamando al 4512-3333.

Otras medidas de seguridad son las tiendas de primeros auxilios y las ambulancias.

En caso un niño se pierda, los responsables podrán acudir a la zona de Kidzapalooza.

Restricciones para ingresar al Lollapalooza Argentina 2019

Las puertas del Hipódromo de San Isidro se abrieron hoy al mediodía para ingresar al Festival Lollapalooza 2019 en Argentina.

Si es que recién asistirás mañana, conoce los objetos que están prohibidos de llevar.

No se puede ingresar con armas, ni herramientas punzocortantes o filosas.

Tampoco se puede llevar termo para mate, ni comida adquirida en algún establecimiento fuera del Hipódromo de San Isidro.

Sin embargo, podrás acudir con una cantimplora o botella vacía, pues dentro encontrarás puestos de hidratación.

En caso hayas perdido algún objeto durante algún show, podrás recogerlo en los próximos 30 días. Después de este lapso, todas las cosas encontradas serán donadas.

Puedes enviar un correo a objetosperdidos@dfentertainment.com para recuperar lo que perdiste.