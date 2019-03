Patricio Parodi encara a María Pía Copello tras polémico rap con Magaly Medina

María Pía Copello ha causado revuelo tras su ingreso en el reality 'Esto es Guerra'. Uno de los integrantes del programa no toleró que haya asumido la conducción, pese a que la conductora indicara en la emisión 'Magaly, la firme' que estaba harta de los 'guerreritos'.

Patricio Parodi intervino cuando todo era alegría en el set de televisión. El novio de Flavia Laos indicó que había estado atento de las noticias y que escuchó que Copello despotricó en contra de ellos, motivo que generó ofuscación en el participante de 'Esto es Guerra'.

"Hola 'Pato'", se le oye decir a María Pía Copello al mismo tiempo que el 'guerrro' expresaba malestar en su rostro. "Me sorprende, me sorprende, a veces, la falsedad. Cuanto cinismo puedo ver acá en el ambiente (...) No sé, no sé. Creo que los retadores no están enterados de esto (...) En la mañana estuve leyendo las redes sociales, los portales y me enteré que ayer (27 de marzo) por la noche hiciste un comentario como que ya 'estaba harta de estar rodeada de tanto guerreritos'", manifestó el novio de Flavia Laos.

En esa misma línea, el participante de 'Esto es Guerra' explicó por qué se sentía molesto con la intervención de la conductora en el programa de Magaly Medina.

"Entonces, me gustaría (...) porque sí me siento aludido porque soy un 'guerrero', estoy en Esto es Guerra y creo que los 'retadores' también están en ese saco. Entonces, aclara eso", acotó.

En su defensa, la conductora indicó que todo fue parte de un rap y que primero debería saludar antes que realice cualquier reclamo.

"Ni siquiera un 'hola, cómo has estado'. Le traje su pizarrita para su canal de YouTube desde Miami, ni siquiera las gracias y todavía me reclama algo que es una broma", expresó la conductora de 'Esto es Guerra'.

Además, la hermana de Anna Carina Copello se quejó por la ingratitud de su compañero Mathías Brivio y de su gran cercanía que tiene con Gian Piero Díaz, quien se encuentra en boca de todos luego de su ausencia en el reality.

Patricio Parodi arremete contra María Pía Copello tras protagonizar rap con Magaly Medina

Polémico rap de Magaly Medina y María Pía Copello

La exconductora de 'Esto es Guerra' estuvo junto a su hermana Anna Carina Copello en el programa 'Magaly, la firme', donde, al mismo estilo del reality de América TV, protagonizaron un rap que generó diversas reacciones por el contenido de las letras.