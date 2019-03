Gisela Valcárcel feliz con rating de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' pese a burlas

Gisela Valcárcel usó su cuenta de Twitter para dar conocer a los usuarios los puntos de rating que alcanzó el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', que conduce su hija Ethel Pozo acompañada de Yaco Eskenazi y que se transmite cada domingo a las 6:00 p.m, que por segunda semana consecutiva fue el más visto del último domingo

Una publicación que demostraría que pese a las burlas de Magaly Medina junto al 'Loco Wagner', quienes parodiaron los distintas actitudes y reacciones que tiene la hija de la popular 'Señito' durante la conducción del espacio televisivo de América Televisión. Incluso parte del set del programa de ATV creó un escenario similar a la del programa de Ethel Pozo.

Además de la parodia, la periodista fue muy dura con sus comentarios al considerar que la hija Gisela Valcárcel no tiene talento. "Gisela tiene años de trayectoria y tiene talento; porque acá, si no tienes talento, no se triunfa en la tele, a menos que seas la hija de la dueña de la productora. Si hubiera sido una desconocida, ¿ustedes creen que estuviera conduciendo ahí el programa?. Yo personalmente no te hubiera contratado por nada del mundo.

A pesar de los comentarios negativos, los televidentes han demostrado fidelidad a 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' pues según la información que compartió Gisela Valcárcel, el programa conducido por su hija y Yaco Eskenazi lideró en rating el último domingo.

"Con grandes cifras @MiMamaCocinaPe destaca cómo el programa más visto del fin de semana logrando el último domingo 13.7 puntos ¡Felicitaciones a todo el equipo", se le en la cuenta @Sila_RatingPE.

Un resultado que la Gisela Valcárcel se animó a agradecer al público mediante su cuenta de Twitter. "Gracias a todos ustedes".

