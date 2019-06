Ninel Conde arremete contra usuario que la criticó por "no tener un hombre a su lado"

Ninel Conde causó revuelo en Instagram tras publicar unas increíbles fotografías en bikini; sin embargo, usuarios de redes sociales tuvieron distintas reacciones sobre su figura de la mexicana.

"¡No tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso! Si se puede: perseverancia, amor propio y disciplina ¡Mujer: fuerza!", escribió Ninel Conde en su reciente publicación de su perfil autorizado de Instagram.

PUEDES VER Ninel Conde habría pasado por cirugía plástica en el rostro [FOTOS]

Luego de la publicación, diversos usuarios han dejado incontables halagos por lo bien que luce la también cantante mexicana.

"Sin palabras para describir tanta belleza", "Eres un encanto y ejemplo de perseverancia", "Abusiva, casi me provocas un infarto", "Bella y encantadora", se lee algunos piropos que le dejaron a Ninel Conde; no obstante, un usuario en particular dejó un cruel comentario contra la actriz.

"Tan buena y tan todo, pero sabes algo: 'sin alguien a tu lado nunca serás feliz; entonces no sirve de nada estar buenísima y no tener a nadie con quien compartirlo'. A todas se los dejo, hay mis mujeres, nada hacen con ir y comer en un gimnasio y no tienen un hombre a lado que las haga reír", escribió un 'hater' en la sección de comentarios de Instagram.

Ninel Conde se tomó la molestia de responderle con un contundente mensaje que fue aplaudido por muchos.

"Que triste que pienses así, corazón, para ser feliz no necesitas a un hombre; necesitas amarte y disfrutarte y aprender a agradecer a Dios por todo lo que te da (...) un hombre es un complemento, no debes poner tu felicidad en manos de terceros .... eso se llama codependencia . Te mando muchos besos", aseveró la actriz.

De otro lado, algunos cibernautas indicaron que la artista se habría sometido a alguna liposucción para mantener un "cuerpo de infarto".

Ninel Conde luce increíble figura a sus 48 años y fans hacen impactante revelación