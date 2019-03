Alanis Morissette anuncia su tercer embarazo con tierna imagen y sorprende a sus fans [FOTOS]

Alanis Morissette espera su tercer hijo con 44 años. La cantante se convirtió en un mito de adolescencia para muchos con su larga melena, estilo rockero y a la vez hippie.

Poco después de casarse con el rapero Mario Treadyway, la cantante quedó embarazada de su primer hijo. Pero, ahora se encuentra en la dulce espera por tercera vez.

Así lo dio a conocer a sus seguidores, la intérprete de 'Ironic' publicó una imagen en blanco y negro en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver su vientre de embarazada en contraste mientras canta con unos audífonos puestos. Morissette acompañó la imagen con un escrito que dice: “tanta novedad".

El nuevo bebé que está por llegar a los brazos de la cantante se unirá a sus hermanos Ever Imre, de ocho años, y una niña, Onyx Solace, que cumple tres años en junio.

Por la sorpresa que resultó, pues la cantante estuvo apartada de los medios y no hubo rumor alguno, sus seguidores escribieron mensajes como: "Felicidades","Qué maravilloso", "Nuevo bebé, nueva canción".

Cabe recordar que Alanis está casada desde hace diez años con el rapero estadounidense Mario Treadway, más conocido por su nombre artístico, Souleye.

Pero sin duda, la imagen que más sensación causó fue la de la artista desnuda y flotando en una piscina que también hizo público en Instagram. En la descripción de la foto, la cantante citó a su propio hijo: "Tienes que ser muy gentil alrededor de las damas porque son las personas más provechosas del mundo, porque ellas hacen personas".

En los noventa, Alanis Morissette vendía tantos discos como Adele en la actualidad. La cantante y compositora vivió un año glorioso en 1995 gracias a su tercer disco, Jagged Little Pill, con el que se hizo mundialmente famosa y del que se desprenden los exitosos singles como 'Ironic', 'You Oghta Know' y 'Hand in My Pocket'.Incluso ganó siete Premios Grammy durante su trayectoria.