Lenny Kravitz: tres décadas de rock

Multiinstrumentista, ícono del rock y de la moda, fotógrafo y actor ocasional, Lenny Kravitz ha pisado cada terreno artístico con éxito. Y, a treinta años del lanzamiento de su primer disco, la estrella aterrizó en Perú a bordo de su avión privado. El cantante presenta Raise Vibration, una producción de funk y rock and roll que tiene canciones de amor y otras políticas. “Pretendía que fuera un himno para la resistencia en la era Trump”, considera Rolling Stone.

‘Low’ fue el primer sencillo lanzado en julio del 2018. “Eso es lo que esperaba. Y una vez que comencé este proceso, las válvulas se abrieron y todo comenzó a salir. Soñé con todo el disco”, declaró el cantante sobre el proyecto por el cual volvió a grabar luego de tres años de incertidumbre. “No sabía a dónde iba musicalmente”, dijo al recordar que había rechazado trabajar con otros compositores. “Nunca trabajé de esa manera, siguiendo tendencias. Siempre hice música que venía naturalmente. ¿Qué voy a hacer, un registro de trampa? No es que no me guste, pero tengo que ser yo”.

Así, con la melódica ‘Who Really Are the Monsters?’, Lenny Kravitz sostiene: “La guerra no se detendrá mientras sigamos lanzando bombas”. En ‘It’s enough’ habla del sistema “corrupto” y el tema ‘Johnny Cash’ está hecho en homenaje a su madre, la actriz Roxie Roker, quien falleció a causa de cáncer en 1995. El cantante de 54 años ha comparado este disco con su debut: Let Let Rule .

Acostumbrado a las alfombras rojas y catalogado en más de una oportunidad como el rockero más sexy del mundo, el cantante ha ganado cuatro premios Grammy y ha sido parte de la taquillera Juegos del hambre. Su hija Zoe sigue el camino artístico de sus padres (su madre es la actriz Lisa Bonet casada actualmente con Jason Momoa). Su heredera actúa en la premiada serie ‘Big Little Lies’ de HBO, producida y protagonizada por Nicole Kidman, quien fue pareja del cantante a inicios del 2000. “Fue hermoso que se conocieran como adultas y que hicieran esta gran serie”, comentó en el 2017.

El concierto en Lima

En sus últimas presentaciones, Kravitz inició a ritmo de ‘Fly away’. El fin de semana, en Colombia, cerró con ‘Again’, ‘Let Love Rule’ y ‘Are You Gonna Go My Way’. Este miércoles, el Jockey Club estará dividido en tres sectores y tendrá lugar para 14 mil 200 personas.❖