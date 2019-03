Hija de Alan García arremete contra orquesta de cumbia por letra de su canción

La orquesta peruana 'Son de Tambito' continúa siendo blanco de ataques en YouTube, luego de que su canción “Las Venecas” (ahora “Pélenme ese gallo”) generara polémica en las redes sociales por su polémica letra.

Tanto las cantantes de la agrupación de cumbia como el creador de la canción fueron duramente criticados por el tema que claramente discrimina a las mujeres venezolanas que radican en nuestro país.

Ante las duras críticas en Youtube y en las redes sociales, al parecer la agrupación norteña ‘Son de Tambito’ decidió cambiar el nombre “Las Venecas” por “Pélenme ese gallo”, sin embargo no han podido terminar con la polémica.

Vía Twitter, la comunicadora Carla García se mostró en contra de la letra de la canción interpretada por dos mujeres al considerar que es “xenófoba” y “machista”. También criticó que sigan dando cabida al tema.

“Una orquesta llamada Son de Tambito se manda una canción xenófoba y ultra machista donde el marido tontito es algo que las extranjeras le roban a las peruanas. Todos los canales la ponen so pretexto de si es o no insultante”, tuiteó la hija de Alan García y mejor amiga de Beto Ortiz.

A manera de defensa, Daniel Carmen, creador de la polémica canción, aseguró que el tema tuvo como principal objetivo criticar a los hombres que son irresponsables con sus hijos y no para atacar a las mujeres venezolanas. Sin embargo, el argumento del compositor no fue suficiente para Carla García.

“Director de la orquesta dice que compusieron la canción para ‘cochinear’ al hombre que no deja para el colegio y no compra los útiles por irse con una mujer venezolana. ¿Insultante? No, qué va”, tuiteó la hija del exmandatario aprista.

Si bien en el videoclip oficial no se escucha el término ‘venecas’. Pero para su mala suerte, alguien se bajó el material original y lo volvió a subir a Youtube y redes sociales.