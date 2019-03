Perú en Hollywood

‘Dora’, la habilidosa niña de piel trigueña y ojos café que se convirtió en la primera heroína de más de una generación de niños, apareció ayer en el tráiler oficial de la primera película en acción real, que es interpretada por Isabela Moner, una actriz con DNI y raíces peruanas. “No hay otra que represente mejor a mi querido Perú y a nosotros como latinos”, dijo sobre la película que tiene parte del guion en quechua y que está inspirada en el imperio inca.

“Dora, siempre exploradora, se verá liderando una expedición junto con su mejor amigo, el mono Botas (con la voz de Danny Trejo), su primo Diego (Jeffrey Wahlberg), un misterioso habitante de la selva (Eugenio Derbez) y un grupo de adolescentes, en una aventura para salvar a sus padres (Eva Longoria y Michael Peña), y resolver así el misterio que se esconde tras la ciudad dorada perdida”, se lee en la sinopsis.

El tráiler fue presentado en la gala Nickelodeon Kids Choice Awards, donde fue invitada Moner. Por la mañana, en el adelanto, se veía a Dora ya convertida en adolescente, utilizando el transporte público y yendo a estudiar con la ropa y accesorios característicos .

La actriz de Transformers comentó que cree que a partir del estreno de la película (el 2 de agosto) “la comunidad peruana va a cambiar” porque, por un lado, verán al famoso personaje explorando Machu Picchu y el mundo verá a Perú representado “en gran medida” en Hollywood. “Tenía que aprender quechua para hablarlo en la película porque Dora es muy culta y sabe todo sobre todo”, declaró la actriz a Forbes.

Isabela Moner tiene 17 años, es hija de madre peruana y de padre estadounidense. Perfeccionó el español durante su etapa escolar en Ohio y se ha mantenido ligada a Perú. Vino en más de una oportunidad para “reencontrarse” con sus raíces, también para participar en las donaciones para los damnificados en el 2017 y viajar a la selva con la Unicef. “Mi máximo interés es hacer un personaje que pueda generar un cambio, que tenga profundidad”, declaró a La República durante su recorrido por Lima.

Comparada con ‘La leyenda del tesoro perdido’

La campaña para el estreno mundial inició el jueves con el lanzamiento de los dos pósteres y una cuenta en Instagram ‘Dora Movie’. Para Estados Unidos, la película llevará el nombre de Dora and The City Lost of Gold (Dora y la Ciudad Perdida de Oro) y para Latinoamérica será Dora y la Ciudad Perdida.

En Estados Unidos esperan que la cinta sea más que taquillera. “La esperanza es que Paramount y Nickelodeon utilicen la propiedad y su atractivo para los niños para crear algo parecido a las películas de National Treasure (La leyenda del tesoro perdido con Nicolas Cage)”, refirió Forbes.

Lo que la prensa norteamericana espera es que la versión de ‘Dora’, dirigida por James Bobin, llene el vacío que han dejado esas películas y que apele a la nostalgia. “Esas películas eran aventuras exploratorias de la vieja escuela que también eran thrillers con clasificación PG (abierta a todo público) casi sin violencia real”. ❖