Sandra Muente respalda a Leslie Shaw tras ser blanco de críticas

Luego que Leslie Shaw señaló que "el rock pasó de moda", distintos usuarios de la redes sociales la criticaron por su comentario. Ante esta situación, la cantante Sandra Muente salió en defensa de su colega a través de Twitter.

"Hola. Lo voy a decir. Y lo digo por que lo creo en serio. Me parece horrible la mala onda que se ha generado en redes sociales contra Leslie Shaw últimamente. Independientemente de cualquier malentendido pasado, 'La Faldita' es un hit y ella la está rompiendo", escribió la cantante.

"En mi opinión personal, la música no es una cuestión de modas, uno va evolucionando y cambiando y probando.. Pero Leslie Shaw es una flaca versátil, esta bien que haga lo que le funciona y lo hace muy bien. Si no te gusta, ya pues, bacán. Pero la violencia no ayuda ni aporta", agregó Sandra Muente.

Además, Sandra Muente criticó todo tipo de violencia cibernética que no suma a un artista y a la sociedad.

"Con estos últimos tuits lo único que quiero dejar claro, es que creo que haciendo daño y siendo violentos en general por que algo no nos guste, no ayudamos a nadie. La gente está cada día más intoxicada de odio y eso esta mal. Que cada uno haga de si, lo que mejor le parece", sentenció Muente.

Leslie Shaw opinó sobre el rock

Cuando Leslie Shaw se inició en la industria musical empezó cantando pop, rock y otras fusiones similares, pero todo parece indicar que ha dejado atrás esa época. Así lo revelan sus recientes declaraciones.

La intérprete, que en estos últimos años ha optado por el género urbano, viene cosechando éxito tras el lanzamiento de ‘La Faldita’ con los reggaetoneros Mau y Ricky. Debido a esta gran acogida, la ex de Mario Hart consideró que si su canción sería en versión rock no hubiera tenido los mismos resultados con el reggaetón, porque para ella, el legendario género “ya pasó de moda”.

Estas declaraciones se viralizaron en Internet y los internautas lanzaron fuertes calificativos contra Leslie Shaw. Uno de los que intervino en el debate fue Salim Vera, quien envió un mensaje a través de su cuenta de Facebook.