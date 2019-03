Magaly Medina encara a organizadora de la presunta boda de Paolo y Alondra

Magaly Medina no se quedó callada y vuelve a presentar las pruebas para demostrar que la organizadora de la presunta boda de Paolo Guerrero y Alondra García Miró admitió que le pidieron cotización para dicho evento.

La conductora de ATV se tomó la molestia de reproducir los audios de la llamada telefónica que tuvo con la empresa que habría dado la cotización a la modelo y jugador del Internacional de Porto Alegre.

"La 'wedding planner' que nos dijo que le habían pedido una cotización para la boda, ahora, pone en sus redes sociales que hemos editado el audio. Le vamos aconsejar muchas cosas a Alondra ahora que quiere casarse", manifestó Magaly Medina en la introducción de su descargo.

La conductora de 'Magaly, la firme' leyó la publicación que había realizado Edda Buraschi de Arrieta a través de su red social Facebook.

"Es que yo no puedo hablar de ese tema porque nosotros somos una empresa seria. O sea, ahorita no hay planes, sólo fue una cotización", se oye parte de la entrevista telefónica, confirmando así que hubo una consulta previa sobre los servicios de su empresa.

Tras la difusión del mensaje por parte de la organizadora de eventos sociales y empresariales, Magaly Medina minimizó el trabajo que realizan dándole un consejo a Alondra García Miró.

"Solo fue una cotización (...) Nadie ha dicho que la han escogido a ella, tendría muy mal gusto Alondra si la escoge a ella, porque realmente yo he visto (es mi opinión personal) las imágenes que publica esta señora. Realmente a mí no me gusta: es bien simplona, no tiene estructuras arquetectónicas como para una boda, no tendría el glamour que 'Alondrita' se merece, por favor", expresó la polémica periodista.

Finalmente, Magaly Medina dejó contundente mensaje a Paolo Guerrero.

