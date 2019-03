Critican a revista por “perjudicar” a Alondra García Miró en su portada

En medio de los rumores de su posible reconciliación con Paolo Guerrero, la modelo Alondra García Miró aceptó una entrevista con la revista Cosas, pero pidió que no le pregunten sobre el futbolista del Inter.

“No quiero que esta entrevista esté relacionada con él”, advierte la modelo y actriz antes de la entrevista, cuando dos años atrás sí aceptó hablar de Paolo Guerrero, cuando acababan de mudarse a un elegante suburbio de Sao Paulo.

Alondra García Miró habló de una telenovela a punto de estrenarse, una segunda que empieza a rodar en unos meses y Mercatto Verde, un proyecto gastronómico que incluye un café orgánico, un grab-and-go de comida saludable y una concept store.

“Nunca he dejado de ser apasionada, pero ahora lo traduzco a mi trabajo. Estoy pasando por un buen momento. He aprendido y crecido mucho, tanto en lo laboral como lo personal desde la última vez que me entrevistaste. No ha sido fácil pero aquí estoy”, dijo sobre su personalidad.

En otro momento de la entrevista habló del giro en su carrera que pocos personajes del mundo de los realities han conseguido. “Siempre estaré muy agradecida con cada oportunidad que se me ha presentado, por ejemplo, los realities, pero quería algo más. Cuando regresé a Perú tenía claro que ese capítulo ya se había cerrado en mi vida”, expresó.

“En ‘Esto es guerra’ me pagaban bien; estaba contenta, pensando que ese dinero me serviría luego para poner algo que realmente quisiera. Desde entonces, hasta ahora que empecé a grabar telenovelas, no había vuelto a pisar un set”, añadió Alondra García Miró.

La actriz y empresaria habló de cómo supera las críticas que le llegan en las redes sociales.

“Intento que no me afecten, pero siempre estamos expuestos a leer comentarios hirientes. No somos monedita de oro para caer bien a todo el mundo, aunque, por otro lado, qué fácil es esconderse detrás de un celular y escribir lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves una noticia, sin tener idea de cómo son las cosas en realidad. Cuando estás tranquilo y sabes que has hecho las cosas bien, lo único que te importa es la opinión de la gente que te quiere. Por otro lado, también te escriben cosas muy lindas; algunas hasta me hacen llorar de agradecimiento a Dios, a la vida… ¡Ahorita se me van a llenar los ojos de lágrimas! Sentir el cariño de la gente es… No sé ni cómo explicarlo”.

Más que la entrevista, lo que llamó la atención de los cibernautas de Facebook fue la foto de portada de la revista Cosas, cuyo autor es Tomas Kjaervik.

“‘El fotógrafo se peleó con Alondra o qué? ¡Qué maldad esa foto!”, “¡Quién es el fotógrafo por Dios! Eso no lo hace ni un practicante.En fin…”, “Escogieron una foto nada agradable, ella es linda. Qué pena, con su belleza, un excelente maquillador, estilista y fotógrafo la hacían. ¿Qué pasó?” y “Hay pelucas más lindas y le ponen una peluca de maniquí, utilería de Cosas desen una vuelta por una buena peluquería”, fueron algunos de los comentarios en Facebook.