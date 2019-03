Gian Piero Díaz abre el debate en redes al convertirse en docente universitario

Gian Piero Díaz ha tenido un año diferente. Además de cambiarse de canal, el conductor de televisión empezó a trabajar en un programa que era competencia de ‘Combate’, extinto espacio juvenil de ATV.

A través de Facebook, la Universidad Científica del sur dio a conocer a su alumnado y al público en general que Gian Piero Díaz será parte de la plana docente de dicha casa universitaria.

“¡Gian Piero ya es parte del cambio! Queremos darle la bienvenida a Gian Piero Díaz, quien será parte de nuestra imagen institucional”, anunció la institución con los hashtag #CambiaTuMundo #SeguimosCreciendo #GianPieroEnCientífica

“Saludamos la incorporación de Gian Piero Díaz a nuestra casa de estudios”, agregan al final de la imagen promocional.

Como era de esperar, los seguidores de la UCS en Facebook dejaron diversos mensajes. Mientras algunos se mostraron a favor de la incorporación del conductor de ‘Esto es Guerra’, otros se manifestaron en contra.

“Gian Piero Díaz tiene estudios, además de experiencia en el área de medios de comunicación, como pueden ser tan mezquinos con sus comentarios”, “No por ser conductor de programas X, significa que no tenga estudios”, “Qué mezquinos son algunos de los comentarios aquí, que pena”, “Todo el mundo sabe que combate es bacán” y “Qué suerte la de sus alumnos”, fueron algunos de los comentarios positivos.

“Faranduleros en universidades como docentes jajaja” y “¿Para eso pago?”, fueron algunas de las pocas críticas.

Gian Piero Díaz habla de su vida íntima

En una entrevista con Choca Mandros, el nuevo conductor de América TV fue consultado por su esposa Borka Bozovich y lejos de negarse, el popular 'Pipi' contó su historia de amor a nivel nacional.

"Conozco a Borka en el 2001 y ya teníamos amigos en común. Me la cruzo entrando a un concierto de Christian Meier, pero tenía que encontrarme con otros amigos. Le dije que me espere unos segundos y fui donde mis amigos para decirles que se olviden de mí y que no me verán nunca más. Luego bajé donde ella y hasta ahora", relató el conductor de televisión.

"Lo importante con Borka durante estos 18 años es que hemos pasado por todo. He estado misio, sin carro, sin departamento y sin plata. Pero ella me ayudaba a hacer mejor las cosas", agregó Gian Piero Díaz.