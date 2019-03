Mathías Brivio se pronuncia tras rumores de supuesta muerte [VIDEO]

Luego que en redes sociales se difundió una falsa noticia sobre la muerte de Mathías Brivio, el conductor de 'Esto es Guerra' se vio en la necesidad de pronunciarse en Instagram para desmentir dicha información.

"#ÚltimoMinuto. Muere conductor de televisión Mathías Brivio, perdió la vida producto de un aparatoso accidente de tránsito. Más información en breve", se pudo leer en las redes sociales.

Luego de la difusión de esta falsa noticia, el presentador de televisión señaló que se encontraba bien de salud y condenó este tipo de información.

"No entiendo qué tipo de gente puede hacer algo así. Estoy bien y feliz. No me ha pasado nada", informó Mathías Brivio desde su cuenta oficial de Instagram.

Los fans de Mathías Brivio se mostraron aliviados y se pronunciaron en la sección comentarios de la red social para sumarse a la indignación del presentador de televisión.

"Gracias a Dios que no fue en serio señor Mathías", "se pasan en serio, con la vida no se juega", "casi me da un infarto Mathi", "dale Mathías, la gente quiere llamar la atención", "por qué no denuncias esta página, lo que hacen es para ganar seguidores" y "hay gente mala, cómo van a publicar eso", se pudo leer entre los comentarios.

Dr. Tomás Borda se pronuncia tras supuesta muerte

El conductor Tomás Borda también fue víctima de este tipo de noticias falsas en redes sociales y tuvo que pronunciarse en un programa de televisión para desmentirlo.

"Estoy muy preocupado porque mis hermanos están en el extranjero. Recibí la llamada de una sobrina muy preocupada y llorando. Ellos no pueden amanecer con una noticia de este tipo. Es un tema real mente fuerte y no puede ser posible que existan personas que promocionen noticias falsas", aseguró Tomás Borda en el programa 'Mujeres al mando'.

"Estoy muy vivo y con proyectos de seguir cumpliendo mis sueños. Quiero agradecer esta comunicación para aclarar esta supuesta noticia", agregó el especialista.