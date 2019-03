Jessica Newton descubre que integrante del Miss Perú difundió video de Anyella

Jessica Newton se mostró desconcertada al escuchar el audio que publicó una página en Instagram que dejó al descubierto imágenes donde muestra a Anyella Grados en estado de ebriedad, así como audio en las que involucra a Yoko Chong, donde manifiesta que también estuvo bajo los efectos del alcohol tras participar en festival de Rioja (San Martin), pero intenta tergiversar su error disciplinario.

Durante una enlace vía microonda en vivo con el programa 'Válgame Dios' , la organizadora del certamen Miss Perú dijo las medidas que tomará contra la persona que entregó el video y los audios a la página @lapotramissologa en Instagram, donde se hecho la publicación del material y que ha generado gran polémica debido a que están involucradas Anyella Grados (Miss Perú 2019), y Yoko Chong. "Es lamentable. Para poder recibir estos video o audios es que es alguien muy cercano a mi organización que puede pasar toda esa información", manifestó.

Jessica Newton, pese a estar pasando por un momento crítico, dijo esperar encontrar a la responsable de dar el material a la mencionada cuenta de Instagram, y considera que sería alguien muy cercano a la organización del Miss Perú; y de ser así considera que es una falta de lealtad; por ello le hizo un pedido a los que manejen la página @lapotramissologa. "A esta página le pediría que diga quien pasó este video para poder retirarla de la organización porque es una falta de lealtad no solo para las reinas sino también para la organización".

Pese a esta solicitud, la ex reina de belleza también señaló esta cuenta en Instagram se dedica a publicar cosas negativas referidos a los certámenes de belleza.

"Ojalá podamos llegar por la dirección IP, es una página que obviamente no tiene ninguna relación positiva conmigo, me critican constantemente al igual que a todas las organizaciones de belleza del país", manifestó la ex reina de belleza al programa 'Válgame Dios'.

"Pero lo que tengo que reconocer es que tiene información de primera mano tiene que ser alguien dentro de la organización [del Miss Perú] que esté filtrando la información. Me gustaría hacer una investigación real. Espantoso, qué bajo qué feo", finalizó.



