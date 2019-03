Anyella Grados captada en deplorable estado podría perder su corona [VIDEO]

Escándalo en el Miss Perú. Un comunicado que compartió la organización y la misma directora Jessica Newton en sus redes sociales despertó las alertas de lo que pasará con la modelo Anyella Grados, la joven que meses atrás se coronó como la flamante reina peruana.

En el comunicado se lee que la organización Miss Perú anunciará este miércoles 20 de marzo las medidas que se tomarán con respecto a la Corona Nacional, por medio de una conferencia de prensa en Latina.

Aunque no especificaron los motivos, se espera que Jessica Newton explique qué pasó con la modelo Anyella Grados, quien fue captada en situaciones bochornosas.

¿Qué pasó? A través de las redes sociales vienen circulando videos de la Miss Perú 2019 en deplorable estado. En uno de los videos se puede ver a la modelo riéndose y caminando con la ayuda de un hombre, pues al parecer se pasó de copas.

El video que tal vez ha causado más polémica es donde la norteña aparece vomitando, producto del exceso de alcohol.

La página de Facebook Missólogo Perú dio a conocer que uno de los videos fue grabado en el último viaje a la selva peruana del team de reinas Miss Perú, conformado por Yoko Chong, Camila Canicoba, Camila Escribens y Janeth Leyva. Al parecer una de ellas sería la responsable.

Ante el comunicado público de la organización, los rumores de que la actual Miss Perú será destituida toma más fuerza mientras pasan las horas.

Lo cierto es que hasta el momento lo único confirmado es la conferencia de prensa en donde sabremos si la organización Miss Perú respalda o decide cortar vínculo con Anyella Grados, de 19 años.

Como era de esperar, los cibernautas ya han dado a conocer sus opiniones. Mientras algunos aseguran que se debe de perdonar a la joven, otros aseguran que es el momento preciso para elegir a otra modelo que nos pueda representar mejor en el Miss Universo.

“Primero el escándalo de las fotos en la revista Cosas y ahora borracha en Plaza Norte hasta donde he podido diferenciar… Hay mamita, pobre Anyella, pero nada me quita de la cabeza que Jessica Newton y Lutardo están detrás de todo esto porque como sea quieren que Camila sea la reina, que vaya al Miss Universo”, “Nunca me gusto Anyella. Pero hacerle eso es maldad y deben destituir a la que grabó y a Anyela por no cuidarse, si su debilidad es el trago. Es una pena todo lo que está pasando” y “Destitución señora Newton, no es la primera vez que pasa eso nuestra Miss Perú, tiene que saber comportarse”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.