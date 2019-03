Brunella Horna posa semidesnuda en bañera y usuario le hace peculiar pedido [VIDEO]

Brunella Horna usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje a sus miles de seguidores en este fin de semana de calor. "Día para desconectarse", escribió la ex chica reality. Además publicó una fotografía donde posa con un bikini color amarillo y dentro de una bañera.

Una imagen que ha generado suspiros entre los fanáticos de la enamorada del congresista Richard Acuña que en menos de una hora la publicación alcanzó los 10 mil me gusta y decenas de comentarios donde destacan la belleza de la joven empresaria de 22 años.

"Hola barbie hermosa", "Me encanta tu bikini regia", "Guapísima Brunellita", "Estás linda", "Una muñequita", fueron algunos comentarios de elogios que recibió Brunella Horna en su cuenta oficial de Instagram, red social donde cuenta con poco más de 2 millones de seguidores.

Además de los mensajes positivos, un usuario le hizo un particular pedido a la pareja de Richard Acuña y en la que hace refencia a la argetina Paula Ávila y la colombiana Claudia Ramírez, pues le recordó la sesión de fotos que les hizo en el año 2015 la revista SOHO Perú.

"@brunehorna @poolyavila @claudiaramirezoficial vuelvan a posar para soho así como hicieron en las latinas del 2015?", escribió en un primer comentario un fanático de la ex chica reality. Mientras que en otro mensaje, le consultó a Brunella Horna si tiene conocimiento de dónde puede adquirir la mencionada revista. "@brunehorna me encanto su sesion de fotos de las latinas sabes donde venden la revista o ya no hay revista soho?".



Foto que compartió Brunella Horna en Instagram

En el año 2015, Brunella Horna, Poly Ávila y Claudia Rodríguez se juntaron para derrochar toda su sensualidad en la edición N°42 de la revista masculina Soho Perú y lucir en topless. Mira aquí el video de la sesión fotográfica de las tres guapas mujeres de diferentes nacionalidades que impactaron con su esbelta figura.