Shawn Mendes: Todo sobre el cantante que se hizo famoso a través de Vine

Shawn Mendes empezó su carrera musical sin intención de iniciar una. En 2013, comenzó a subir a la desaparecida red social Vine covers de canciones conocidas. Hoy está emprendiendo su gira musical "Shawn Mendes: The World Tour" en varios países del mundo.

Conoce más sobre la vida de este cantante que alcanzó la fama a través de Youtube e Instagram.

¿Quién es Shawn Mendes?

Shawn Mendes nació en Pickering, Toronto, Canadá el 8 de agosto de 1998.

Su verdadero nombre es Shawn Peter Raul Mendes. Terminó sus estudios en la Pine Ridge Secondary School en junio de 2016, año en el que ya era famoso.

Aprendió a tocar la guitarra en 2012 mediante videos tutoriales de Youtube. El primer tema que aprendió fue "Hey, Soul Sister", de la banda Train.

Empezó a subir covers como este en la red social Vine cuando dominó la guitarra. Dos meses después Shawn Mendes alcanzó la fama, pues cada día obtenía gran cantidad de seguidores.

Uno de los temas con los que alcanzó gran popularidad en las redes es "As long as you love me" de Justin Bieber.

Al poco tiempo, Shawn Mendes organizó su primer concierto en vivo en Toronto. No esperó que asistieran 600 personas.

Este suceso lo impulsó a seguir preparando canciones y organizando eventos para sus seguidores.

También generaba afinidad con ellos respondiéndoles los mensajes que le enviaban y siguiendo sus recomendaciones.

El éxito que Shawn Mendes logró a través de Vine y otras redes sociales le interesó a disqueras, cuyos representantes empezaron a buscarlo.

Andrew Gertler de Warner Music Group se contactó con el joven artista luego de verlo en Youtube.

Similar acercamiento hizo Ziggy Chareton, mánager encargado de A&R de Island Records, quien convenció a los padres de Shawn Mendes llevarlo a la sede de Nueva York de la empresa para la que trabajaba. Allí se reuniría con el presidente del sello, David Massey.

Atlantic, RCA y Republic también se contactaron con él para proponerle trabajar con ellos.

Antes de firmar un contrato de grabación con Island, Shawn Mendes realizó su primera gira musical como miembro del MagCon Tour, junto a otros jóvenes cantantes.

Éxito musical de Shawn Mendes

El primer éxito de Shawn Mendes aconteció poco tiempo después de que firmó con Island, pues esta disquera consiguió que se vendieran 100 mil unidades del tema "Life of the party" luego de subirlo en iTunes.

Tras su grabación con Island, esta canción se posicionó en el puesto 24 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos en su primera semana, un hecho que sorprendió a muchos debido a que no tuvo promoción radial.

Este sencillo también le permitió figurar entre los 25 artistas más jóvenes en las listas musicales y obtener el puesto número 9 en el Canadian Hot 100.

Poco después, fue considerado el tercer artista musical con más seguidores en Vine y ganó un premio en la categoría mejor estrella web de música en los Teen Choice Awards.

Luego, grabó “Handwritten”, su primer álbum de estudio con el que obtuvo el primer puesto de la lista de éxitos Billboard 200 en la primera semana.

La Recording Industry Association of America (RIAA) le dio la certificación de platino luego de que se diera a conocer que vendió más de 370 mil unidades de su disco.

El tercer sencillo logró el puesto número 4 en la Billboard Hot 100 y fue el primero en ingresar a los diez primeros puestos de las listas musicales de Norteamérica.

En 2016, Shawn Mendes vendió más de un millón de copias, por lo que la revista Time lo calificó como uno de los 25 adolescentes más influyentes y Forbes lo ubicó en la lista de los músicos jóvenes más exitosos.

Fue esta noticia la que hizo que abriera el concierto de inicio de la gira de Taylor Swift, "The 1989 World Tour".

Su segunda gira musical "Shawn Mendes World Tour" comenzó en marzo de 2016 y se realizó en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa.

Para realizar su tercera y última producción musical, el cantante canadiense se inspiró en Justin Timberlake, Kings of Leon, Kanye West y Daniel Caesar.

Este disco se tituló "Shawn Mendes" y fue grabado durante 4 meses entre Malibú, California y Port Antonio, Jamaica.

Durante su carrera musical, el joven artista de Vine y Youtube fue nominado a los premios Grammy en las categorías canción del año y mejor álbum pop vocal.

También ocupó el primer puesto de la lista Billboard 200 por su tercer álbum de estudio.

Esta entrega convirtió a Shawn Mendes en el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes en primer puesto de forma continua.

Hasta la fecha, Shawn Mendes vendió 15 millones de discos, 100 millones de singles y ha logrado más de 5 mil millones de visitas en Youtube.

En febrero 2018, según el ROI Influencer Media, el artista canadiense fue el más influyente y el número uno en todas las redes sociales (Youtube, Instagram, etc).

Shawn Mendes: "The World Tour"

Shawn Mendes anunció a través de Instagram que su gira musical "Shawn Mendes: The World Tour" iniciaría el pasado 7 de marzo en Europa y se extendería hasta fines de año.

Serán 70 fechas en los que dará conciertos en México, Argentina, Chile, Perú y otros países de Europa.

- 13 abril de 2019 - Dublín

- 16 Abril de 2019 - London

- 17 Abril de 2019 - London

Norteamérica

- 12 de junio de 2019 - Portland

- 14 de junio de 2019 - Vancouver

- 16 de junio de 2019 - Edmonton

- 19 de junio de 2019 - Winnipeg

- 21 de junio de 2019 - St Paul

- 22 de junio de 2019 - Des Moines

- 27 de junio de 2019 - Chicago

- 30 de junio de 2019 - St Louis

- 2 de julio de 2019 - Denver

- 5 de julio de 2019 - Los Angeles

- 8 de julio de 2019 - San Diego

- 9 de julio de 2019 - Glendale

- 11 de julio de 2019 - Sacramento

- 13 de julio de 2019 - Oakland

- 16 de julio de 2019 - Salt Lake City

- 19 de julio de 2019 - Kansas City

- 20 de julio de 2019 - Tulsa

- 22 de julio de 2019 - Dallas

- 23 de julio de 2019 - San Antonio

- 25 de julio de 2019 - Houston

- 27 de julio de 2019 - Tampa

- 28 de julio de 2019 - Miami

- 30 de julio de 2019 - Orlando

- 31 de julio de 2019 - Atlanta

- 2 de agosto de 2019 - Nashville

- 5 de agosto de 2019 - Detroit

- 6 de agosto de 2019 - Pittsburgh

Latinoamérica

- 30 de noviembre de 2019 - São Paulo

- 3 de diciembre de 2019 - Río de Janeiro

- 6 de diciembre de 2019 - Buenos Aires

- 10 de diciembre de 2019 - Santiago

- 14 de diciembre de 2019 - Lima

- 17 de diciembre de 2019 - Monterrey

- 20 de diciembre de 2019 - Ciudad de México

Canciones de Shawn Mendes

El primer disco de Shawn Mendes se tituló Handwritten y se lanzó el 14 de abril de 2015 por Island Records. En su primera semana se vendieron 119 mil copias.

También ocupó el primer puesto de la lista Billboard 200 de Estados Unidos.

HANDWRITTEN (2015)

1. Life Of The Party

2. Stitches

3. Never Be Alone

4. Kid in Love

5. I Don't Even Know Your Name

6. Something Big

7. Strings

8. Aftertaste

9. Air (featuring Astrid S)

10. Crazy

11. A Little Too Much

12. This Is What It Takes

HANDWRITTEN EDICIÓN DELUXE

13. Bring It Back

14. Imagination

15. The Weight

ITUNES EDICIÓN DELUXE (BONUS TRACK)

16. Life of the Party (Acústico)

VERSIÓN EXCLUSIVA (BONUS TRACKS)

17. Don't Want Your Love

18. Lost

19. Handwritten Demos

ILLUMINATE (2016)

Bajo el sello Island Records y Universal Music, Shawn Mendes lanzó este disco el 23 de setiembre de 2016.

1. Ruin

2. Mercy

3. Treat You Better

4. Three Empty Words

5. Don't Be a Fool

6. Like This

7. No Promises

8. Lights On

9. Honest

10. Patience

11. Bad Reputation

12. Understand

13. There’s Nothing Holdin’ Me Back

ILLUMINATE EDICIÓN DELUXE (BONUS TRACKS)

​

14. Hold On

15. Roses

16. Mercy (Acústico)

SHAWN MENDES (2018)

Este disco también fue lanzado bajo el sello de Island Records el 25 de mayo de 2018.

1. In My Blood

2. Nervous

3. Lost in Japan

4. Where Were You in the Morning?

5. Like to Be You (con Julia Michaels)

6. Fallin' All in You

7. Particular Taste

8. Why

9. Because I Had You

10. Queen

11. Youth (con Khalid)

12. Mutual

13. Perfectly Wrong

14. When You're Ready

SHAWN MENDES EDICIÓN DELUXE (BONUS TRACKS)

15. In My Blood (Acústico)

16. Youth (Acústico con Khalid)

Instagram de Shawn Mendes

A través de su cuenta de Instagram, Shawn Mendes publica todo lo referente a su gira musical "Shawn Mendes: The World Tour" y producciones musicales.

Cuenta con 41.9 millones de seguidores y estas son algunas de sus fotografías con más likes: