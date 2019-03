Karol G enciende Instagram al lucirse en sexy traje de látex [VIDEO]

La cantante Karol G tiene una gran número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte es muy comentado. Una reciente publicación no ha sido la excepción y alborotó la red social al lucirse en un sexy traje de látex.

Según se pudo ver, la cantante colombiana publicó una fotografía a manera de promocionar su nueva canción con la mexicana Gloria Trevi. "'Hijoepu*#' ya en mi canal de YouTube", escribió Karol G en Instagram.

Los seguidores de Karol G no fueron ajenos a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar a la cantante por su silueta.

"Me encanta tu forma de vestir, tienes tremenda pinta", "eres la colombiana más bella", "pareces una catwoman", "eres bella", "me encanta cómo te ves", "me gusta cómo te ves", "eres como una gatita", se pudo leer entre los comentarios.

En otra publicación de Karol G, la cantante colombiana se dejó ver en otro conjunto rojo, pero esta vez al lado de su enamorado Anuel AA.

"En mi vida había vivido algo igual... 'Culpables tour'", escribió la celebridad como descripción de su instantánea.

Tal y cual lo anunció la intérprete de 'Secreto' y 'Mi cama', ella y su pareja Anuel AA inició su gira 'Culpables tour' y recorrerá distintos países de Latinoamérica, incluyendo Perú.

Karol G ha sabido sacarle el máximo provecho a su talento y a sus redes sociales, cuyas cifras le han ayudado a posicionarse entre las artistas más aclamadas por los cibernautas. Actualmente, la artista tiene más de 14 millones de seguidores.

Karol G y Gloria Trevi en YouTube