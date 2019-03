Reinaldo Dos Santos acertó sobre el fin de relación entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán paralizaron a los medios de espectáculos al confirmarse el fin de su relación por boca de la misma modelo, quien aseguró que habían muchas diferencias entre ambos y hace una semana y media ya habían decidido terminar.

Como se recuerda, fue el vidente Reinaldo Dos Santos quien hace unos días aseguró que la pareja conformada por Ivana y Jefferson no tenía futuro; sin embargo, el 'Profeta de América' aseguró que todo se debía a una presunta infidelidad.

Reinaldo Dos Santos dejó en claro la infidelidad sería cometida por Ivana Yturbe, pero no ve a Mario Irivarren en su camino, pese a que ambos fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina. “Esa persona no existe todavía, vendrá. No (va a regresar con Mario Irivarren). Esas son aguas pasadas, quizás la va a consolar, va a estar por ahí y eso, pero no”, declaró.

El 'Profeta de América' se ha convertido en el más acertado respecto a los rompimientos de las parejas de Chollywood, ya que también presagió que Sheyla Rojas no lograría sellar su amor con Pedro Moral. Ambos personajes anunciaron el fin de su compromiso a pocas semanas de haberlo hecho viral en las redes sociales.

Ivana y Mario Irivarren son ampayados

La madrugada del viernes, Mario Irivarren e Ivana Yturbe fueron 'ampayados' por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.El 'guerrero' llegó a la casa de la amiga de la popular 'Princesa Inca' al promediar las 3:00 am.

La chica reality sale a recibirlo, sin embargo una reja los separaba, pero esto no fue impedimento para que ambos conversaran por un buen rato. Lo que sorprendió fue la actitud de ambos, pues en ciertos momentos mostraron su molestia por estar separados por una reja, a tal punto que la golpeaban y la jaloneaban, inclusive Ivana lanzó un grito, según relata el reportero de Magaly Medina.