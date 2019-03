Mario Irivarren se pronuncia tras el fin de relación de Ivana y Jefferson Farfán

Luego que la modelo Ivana Yturbe confirmó el fin de su relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán, un reportero de 'América Espectáculos' fue en busca de Mario Irivarren para saber su opinión y el "guerrero" se animó a responder a su manera.

"No tengo nada qué opinar, la verdad. No me gusta hablar de mi vida privada y menos la de terceros", expresó Mario Irivarren para las cámaras de 'América TV'.

Además, el capitán de 'Los Retadores' habló sobre las imágenes que presentó Magaly Medina en su programa de ATV, donde él e Ivana tuvieron un encuentro en el distrito de Surco a altas horas de la noche.

"No hay una relación que se está retomando. Hay una relación cordial y creo que se ha mantenido de manera natural aquí en el programa (por 'Esto es Guerra')", expresó.

Por su parte, Ivana Yturbe señaló que las imágenes presentadas por 'Magaly TV, la firme' no confirman una reconciliación entre ella y Mario Irivarren: "No se ve nada malo. Ahí no se ve que nosotros retomamos la relación. No hubo un beso, no hay un abrazo, no hay absolutamente nada. Mario y yo somos compañeros de trabajo".

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán terminaron

La integrante de 'Esto es Guerra' y el deportista se convirtieron en la pareja del momento que acaparó la atención de todos los medios de espectáculos; sin embargo, el romance duró poco, debido a que Ivana Yturbe confirmó el fin su relación con la 'Foquita'.

En declaraciones para 'América Espectáculos', la modelo reveló el fin de su historia de amor luego que el programa de Magaly Medina filtró unas comprometedoras imágenes donde aparece junto a Mario Irivarren.

"Hace una semana y media decidimos dejar la relación en stop", divo Ivana para las cámaras de América. "Definitivamente le incomodaban muchísimas cosas. No solo el tema Mario, sino muchísimas cosas. Hay cosas que involucran estar en un reality", confesó Yturbe para 'América Espectáculos'.

Ampay de Ivana Yturbe y Mario Irivarren en 'Magaly TV, la firme'