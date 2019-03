Ivana Yturbe lleva a su casa a Mario Irivarren, tras ausencia de Jefferson Farfán [VIDEO]

¿Juntos de nuevo? La madrugada del viernes, Mario Irivarren e Ivana Yturbe fueron 'ampayados' por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. El 'guerrero' llegó a la casa de la amiga de la popular 'Princesa Inca' al promediar las 3:00 am.

La chica reality sale a recibirlo, sin embargo una reja los separaba, pero esto no fue impedimento para que ambos conversaran por un buen rato. Lo que sorprendió fue la actitud de ambos, pues en ciertos momentos mostraron su molestia por estar separados por una reja, a tal punto que la golpeaban y la jaloneaban, inclusive Ivana lanzó un grito, según relata el reportero de Magaly Medina.

Pero ahí no habría quedado su encuentro, pues los dos salieron juntos del edificio, inclusive la actual pareja de Jefferson Farfán llegó a Mario a su casa ubicada en San Luis y ella siguió su camino hacia La Molina.

Hasta el momento ninguno de los involucrados, ni el jugador del Lokomotiv se han pronunciado al respecto.

Las críticas no tardaron en llegar

Tras las imágenes transmitidas por Magaly Medina, usuarios de Instagram no tardaron en pronunciarse sobre el particular y dejaron fuertes calificativos contra los involucrados.

"Mario, esa mujer llamada Ivana no te conviene", "Pucha, era de esperarse. Sé que Mario aún la ama, bueno ella", "Pero si ella no lo toma en serio a Jefferson Farfán", "Primero fue Yahaira, ahora Ivana. ¿Qué le pasa a la 'Foquita', está en caída?", "El amor no se acaba de la noche a la mañana, pero muy feo que hagan eso", se leen algunos comentarios más 'bajos de tono'.

¿Ivana y Mario juntos de nuevo?