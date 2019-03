The Rolling Stones: toda su carrera en CD

Los Rolling Stones editan un nuevo compilado de grandes éxitos titulado Honk el próximo 19 de abril. El proyecto, que abarca toda la carrera de la banda, va a estar disponible en CD y vinilo con 20 canciones, y además tendrá una versión deluxe de 3 CD con 46 canciones.

Ambas versiones van a contar con ocho singles que llegaron al Top 10 [‘Brown Sugar’, ‘Tumbling Dice’, ‘Angie’, ‘It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)’, ‘Fool to Cry’, ‘Miss You’, ‘Emotional Rescue’ y ‘Start Me Up’], junto a grabaciones originales de sus álbumes clásicos (como Bitch de 1971 y Dancing With Mr. D de 1973) y material de su último trabajo de estudio, Blue & Lonesome.

La caja deluxe incluirá otro disco con 10 canciones en vivo grabadas durante la gira de estadios más reciente de la banda. Entre los invitados que aparecen en ese disco figuran Dave Grohl de Foo Fighters (“Bitch”), Ed Sheeran (“Beast of Burden”), Brad Paisley (“Dead Flowers”) y Florence Welch de Florence and the Machine (“Wild Horses”). Esta versión de “Wild Horses” grabada en Londres en mayo del año pasado es el single adelanto del lanzamiento.

Los Stones se preparan para arrancar la parte norteamericana del No Filter Tour el 20 de abril en Miami. Además, la banda se encuentra grabando material para su próximo disco de estudio.

¿Pacto con el diablo?

El anuncio viene a unos días de que en el portal de noticias cadenaser.com, se hablara de un ‘pacto con el diablo’ de los míticos músicos, tema que, valgan verdades, los ha perseguido siempre.

“En 1968, los Rolling Stones hicieron su pacto con el diablo y se convirtieron en sus Satánicas Majestades. La edición de Beggars Banquet marcó el rumbo de la banda relegando a un Brian Jones que moriría poco después. Tras el fracaso comercial de su disco de 1967 y su tonteo con la psicología, la banda inglesa se redefinió en este disco que deja a un lado la psicodelia y los experimentos apostando por ese rock empapado en blues que los convirtió en la banda más importante del mundo”, reza la nota.

Beggars Banquet fue el primer disco enorme de los Stones, el álbum que necesitaba y el que marcó el rumbo a seguir en esa exitosa década de los setenta, un disco que confiaron a Jimmy Miller, el productor que mejor entendió cómo tenía que sonar el grupo.

En este disco aparece la enorme ‘Sympathy for the Devil’, el tema emblema de la banda, pero también ‘Dear Doctor’, ‘No expectations’, ‘Street Fighting Man’, ‘Parachutes Woman’ o ‘Salth of the Earth’, una combinación ganadora de canciones que dieron forma al primer álbum redondo de la banda.

El diario chileno La Tercera, precisamente, también tocó el tema, hace unos días. “Aunque parezca extraño considerando ese pacto con el demonio que los mantiene en activo, hace 3 décadas la banda de Mick Jagger y Keith Richards temía por la extinción, tanto externa como interna. Por una parte, era un mundo que jubilaba a sus rockeros temprano; por otra, las tensiones del dúo compositivo habían alcanzado un grado inédito”. Sin duda, los Stones es un tema que jamás agotará.❖

