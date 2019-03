Bon Jovi: revelan los precios de las entradas para su show en Lima

Bon Jovi, una de las bandas de rock más prominentes del mundo, llega a nuestro país para interpretar lo mejor de su repertorio y sus nuevas canciones, el próximo 2 de octubre en el Estadio Nacional.

Se inició la preventa exclusiva para fans oficiales de Bon Jovi y con ello se develaron los precios para Bon Jovi en Lima 2019. La cita es este miércoles 2 de octubre en el Estadio Nacional como parte de su nueva gira This House Is Not For Sale y como banda invitada estará Goo Goo Dolls. Los precios de las entradas para Bon Jovi en Perú (exclusiva para fans oficiales) que están a la venta en Teleticket van desde S/ 138.

Todavía no ha sido confirmado, pero lo más probable que estos sean los precios full del concierto de Bon Jovi en Lima 2019, faltando todavía aplicar los descuentos con tarjetas Interbank. Cabe resaltar que solo se ha puesto a la venta para los fans el 20% de la capacidad total del Estadio Nacional y que para acceder a esta preventa es necesario tener un código del fan club oficial. La preventa para fans se dará desde el 14 de marzo, la preventa Interbank desde el viernes 15 de marzo y la venta general desde el lunes 18 de marzo.

Luego de su recordado concierto del 2010 cuando debutaron en el Estadio San Marcos, Bon Jovi regresará con su decimocuarto álbum de estudio This House Is Not For Sale (2016). Los miembros originales Jon Bon Jovi, David Bryan y Tico Torres llegarán con clásicos como “It’s My Life“, “Livin’ On A Prayer“, “Always“, entre muchos más.

Las entradas para Bon Jovi en Lima ya están a la venta para fans oficiales con precios desde S/ 138 a través de Teleticket. Puedes ver todos los precios para fans de Bon Jovi y Goo Goo Dolls en Lima 2019 aquí.