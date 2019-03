¿Mamá de Karol G odia a Anuel AA? La progenitora se negó a ver su vídeo

Karol G se ha convertido en una de las cantantes del género urbano más exitosa de los últimos meses, logrando millones de fans de sus pegajosos temas musicales. Sin embargo, la intérprete estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de la viralización de un clip donde presuntamente fue agredida por su pareja Anuel AA.

Como era de esperarse, la familia de la cantante colombiana no ha sido ajena a los comentarios que ha recibido la intérprete a raíz de su trabajo y controversial romance con el reggaetonero Anuel AA. Ante ello, Karol G no dudó en revelar una curiosa anécdota con su madre, relacionada con el vídeo 'Secreto' protagonizado con su pareja.

"Yo les voy a contar una historia supercharra: Yo puse la foto del ‘cover’ de ‘Secreto’, entonces cuando yo le mandé el video a mi mamá le pregunté: ‘¿Mami, te gustó?’, y ella me decía siempre: ‘Ya mamita, ya lo voy a ver’ [y ella no lo veía]", comentó en la entrevista Karol G.

Ante la ola de preguntas, la cantante explicó cuál fue la razón que llevó a su madre a querer negarse en reproducir el vídeo, pese al éxito que ha tenido en YouTube.

"Yo decía: ‘Pero mi mamá por qué no ve mi video de ‘Secreto’, y no lo veía, y no lo veía. […] Cuando a los días me dijo: ‘Mamita, yo le voy a decir la verdad: lo que pasa es que cuando usted montó la foto de lo que iba a ser su canción de ‘Secreto’ yo dije: ‘¡Ay! Yo no quiero ver ese video’", confesó la artista.