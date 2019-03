'El valor de la verdad': Diego Chávarri revelará sus secretos en el sillón rojo

A través de redes sociales, Beto Ortiz publicó que Diego Chávarri es el próximo invitado en 'El valor de la verdad'.

"El pelotero rompecorazones que alcanzó la fama goleando a una larga lista de chicas reality llega ahora al sillón rojo dispuesto a contar todas las aventuras faranduleras de un auténtico 'playboy' de barrio", escribió el periodista.

La publicación fue acompañada de una fotografía del popular 'Diablito' al lado del temido sillón rojo. La pregunta es ¿qué secretos revelará el exfutbolista?

Como se recuerda, él mantuvo una relación con Melissa Klug y en algún momento se especuló que era mantenido por la expareja de Jefferson Farfán. El exchico reality también ha sido involucrado con Melissa Loza, Yahaira Plasencia y Daniela Arroyo.

Sin embargo, un pregunta clave podría estar relacionada a su participación en 'En esto es Guerra', pues hace unos meses, a través de su cuenta oficial de Instagram, señalando que él jamás regresaría al programa de América Televisión y que en algún momento contaría todo lo que sucedió en verdad, al parecer ya se habría animado a hablar sobre el tema.

Los seguidores de Beto no han duda en comentar sobre la participación de Diego. "Ojalá cuente cosas importantes. Pero él ya estaba muerto", "Me muero. ¿Diego Chávarri es la primera vez que vas a 'El valor de la verdad verdad'? No me lo pierdo por nada" y "Que cuente por qué le quemaron el carro", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación hecha por el periodista.