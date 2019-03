J Balvin es grabado mientras realizaba escena obscena con su amigo [VIDEO]

J Balvin, intérprete de reggaetón, se encuentra en boca de todos luego de protagonizar un video obsceno con su amigo. El material audiovisual fue publicado en Instagram, donde sus fans no han tardado en pronunciarse sobre el particular.

"A los amigos no se les perdona oportunidad", se lee el epígrafe que el artífice de 'Ambiente' utilizó para el video que ha causado revuelo en la esfera virtual.

Días antes, J Balvin y Selena Gomez eran tendencias en redes sociales luego de presentar su nuevo tema 'I Can't Get Enough', en colaboración con Benny Blanco y Tainy. La canción se encuentra en la plataforma de YouTube con millones de reproducciones.

Ahora, el cantante colombiano sobrepasó las expectativas de los usuarios de Instagram, quienes, lejos de 'crucificar' al intérprete de 'Reggaetón', manifestaron algunas de sus acciones que les hubiese gustado hacer con J Balvin.

En menos de una hora, el material audiovisual superó los 2 millones de reproducciones en Instagram. En el video se puede apreciar a J Balvin haciendo el ademan de realizar un mortal, pero concluyó con un gesto obsceno con su compañero que sería parte del equipo de trabajo.

Los hechos sucedieron en un aeropuerto privado frente a la expectante mirada de los integrantes del staff del intérprete de 'Mi gente'. Tras su emisión, sus incondicionales del colombiano no han parado de reír con el material audiovisual.

No solo J Balvin suele viralizar estos videos cortos de sus anécdotas junto a sus compañeros, sino que también su compatriota Sebastián Yatra realiza estas locuras que divierten a sus millones de seguidores que tienen en redes sociales.

J Balvin sorprende a amigo al rozarle parte íntima