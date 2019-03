Mamá de Angie Jibaja le responde tras acusada de “ladrona”

Angie Jibaja vuelve a tocar fondo. El último martes publicó varios videos en su cuenta de Instagram para arremeter contra su madre Maggie Liza, a quien la acusó de robarle su dinero.

La popular 'Chica de lo tatuajes' lanzó duros calificativos contra su madre como "mantenida", "mala madre" e "hipócrita" por quedarse con el dinero que le devolvieron en Chile.

"A mí nadie más me va a robar mi dinero. Si se meten con las personas que más amo, aquí tienen a la peor enemiga que se hayan conseguido. Nunca me diste nada en la vida, y tú nunca me vas a decir que nunca hice nada. No voy a permitir que enfermos como ustedes hagan lo que están haciendo. Y todo a las pruebas me remito, toxicológico, todo lo que quieran", expresó indignada la actriz peruana.

"Te estoy esperando, devuélveme el dinero que yo gané en Chile. Sin educación, sin que me dieras nada, hice todo sola. ¿Quién eres tú? Una mantenida por tu esposo, yo no. Quiero que te acerques ahora mismo para que me devuelvas mi dinero", añadió la popular 'Chica de los tatuajes' en Instagram.

"No te quiero ver en mi vida nunca más, porque tú moriste para mí completamente el día que te metiste e intentaste meterte conmigo y mis hijos. Te odio más que a nadie en este mundo. Eres una hipócrita".

En otro video, Angie Jibaja manifestó su preocupación porque ya no tiene la custodia de sus dos hijos, además arremetió contra el Ministerio de la Mujer.

"El daño que le están haciendo a mis hijos son ustedes. Dejen de meter tanta cizaña a mis hijos. Tengo a mi psiquiatra de cabecera, la directora del colegio de mis hijos. Tengo muchos testigos de que estoy haciendo las cosas bien, de que soy la única persona que asume todo. El Ministerio de la Mujer no me puede quitar a mis hijos, ni la custodia de ellos por un Twitter, ya me tienen hartos todos", dijo entre lágrimas la joven que semanas atrás se presentó en ‘El valor de la verdad’.

Angie Jibaja tenía la intención de que sus seguidores conozcan su denuncia contra su madre, sin embargo optó por borrar todos los videos porque, según dijo en su Instagram Stories, su hijo mayor se lo pidió.

