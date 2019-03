Lizbeth Rodriguez arremete contra detractores que amenazan a Badabun [VIDEO]

Lizbeth Rodriguez ha logrado convertirse en una de las figuras más influyentes de YouTube, debido a que ha logrado convertirse en la 'Chica Badabun', aquella que se encarga de exponer infieles en el citado canal. Sin embargo, pese a la gran acogida, los miles de detractores continúan atacando, por ello la joven decidió responder con un contundente mensaje.

Con más de 37 millones 200 mil suscriptores, el canal Badabun reina en YouTube como uno de los más seguidos en el mundo gracias a su contenido original que ha logrado captar la atención de los usuarios, como es el caso de 'Exponiendo Infieles', un programa que catapultó a la fama a Lizbeth Rodriguez.

Ante los duros comentarios que ha recibido el canal de YouTube, la 'Chica Badabun' decidió pronunciarse al respecto y saltar en defensa de la plataforma que le dio trabajo y la convirtió en una de las personas más seguidas de las redes sociales.

"Estaba leyendo algunos artículos y me quedé pensando ¿Por qué le tienen tanto odio a Badabun? Si realmente es una empresa que le da trabajo a un montón de personas, que llegó a donde están con esfuerzo. Por qué ven mal a Badabun cuando somos un montón de personas", sentenció la figura de YouTube.

Lizbeth Rodriguez arremetió contra los youtubers independientes quienes estarían detrás de las quejas contra Badabun, dejando en claro que ellos solo trabajan para su propio beneficio. "Ellos son independientes, pero no le dan trabajo a nadie. Todo el dinero que ganan es para ellos solos, no lo comparten", indicó la joven, dejando en claro que ellos no le dan trabajo a nadie.

"Antes de criticar, primero deben ponerse a investigar un poquito", fueron las palabras finales de Lizbeth Rodriguez, quien actualmente continúa exponiendo infieles al revisar sus celulares y revelar las conversaciones privadas con otras personas frente a sus parejas.