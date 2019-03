Alexandra Méndez encara a Magaly Medina por llamarla "bicho" [VIDEO]

Alexandra 'La Chama' Méndez sorprendió a propios y extraños al presentarse en el programa de Magaly Medina, donde la modelo venezolana dio detalles de su reciente participación en 'El Valor de la Verdad' de Latina.

A penas pisó el set de 'Magaly TV, la firme', la modelo venezolana dio de qué hablar al encarar a la periodista de ATV por haberla calificado de "bicho" en una edición pasada de su programa de entretenimiento.

Esta situación se dio cuando Magaly Medina comenzó su programa al presentar un video de la vez que tuvo duros calificativos contra Alexandra Méndez: "Hoy empezamos el programa recordando las palabras que de alguna forma a la invitada de hoy (por 'La Chama') no le gustaron".

Según se pudo ver en el video presentado, Magaly Medina calificó de "bicho" a la amiga de Nicola Porcella. Ante este adjetivo, Alexandra Méndez no se quedó de brazos cruzados y antes de empezar la entrevista 'cuadró' a la periodista.

"Buenas noches Magaly. ¿Hoy ya no soy bicho verdad? Acabo de ver que me decías eso (bicho), pero ahora me gusta que me llames Alexandra. Eso me parece muy bien", sentenció la modelo venezolana antes de conversar con la conductora.

Magaly Medina calificó así a la ex integrante de 'Combate' por defender a Nicola Porcella de la grave denuncia que realizó la argentina Poly Ávila y Claudia Meza, Miss Trujillo 2019.

Alexandra Méndez encara a Magaly Medina