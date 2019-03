¡Se dijeron de todo! Rebeca, Verónica y Federico se enfrentaron en duelo de hip-hop [VIDEO]

El último lunes, ‘Esto es Guerra’ presentó su popular y polémica secuencia de ‘Batalla de Hip-hop’ en la que guerreros y retadores “sacaron sus trapitos al aire” generando controversia por las diversas revelaciones que se hicieron, pero esto no quedó ahí, Rebeca Escribens también qusio hacer su propia versión de enfrentamiento con sus compañeros de América Noticias.

La presentadora de la sección de espectáculos retó a Verónica Linares y Federico Salazar al temido enfrentamiento de rimas. El resultado de este encuentro ha sacado más de una carcajada entre sus televidentes.

Mientras presentaba sus notas matinales, Rebeca Escribens no dejaba de retar a sus compañeros, quienes detrás de cámaras preparaban “su arsenal” para enfrentarse en vivo.

“¡Llegó el momento!”, dijo ‘Choca’ Madros como “juez o árbitro” de lo que fue uno de los más divertidos enfrentamientos de ‘hip-hop’.

Los concursantes afinaron los últimos detalles de la contienda y se dejaron llevar con la tradicional melodía para este tipo de batallas.

“Verito Linares te crees muy bonita, pero en realidad estás llena de arruguitas. Friegas por el aire, es justo por tu edad, eres una bruja, viejita de verdad”, sentenció la conductora de espectáculos.

“Dice que tiene calle y no es gorda, pero no sabe nada y es tremenda 'lorna'. Se viste como joven, la chica ‘cuarentona’ y trata de tapar con faja todo lo que le sobra. Y al final se ríe, se ríe, no sabe, pero cobra”, fue la rima creada por Verónica Linares y Federico Salazar para enfrentar a Rebeca Escribens, quien perdió en lo que sería su primera batalla de rap en vivo. ¿Habrá revancha?