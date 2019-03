Karol G: Detalles de la vida de la cantante colombiana de trap y reggaeton

Karol G, la cantante colombiana autora de las canciones "Mi cama" y "Ahora me llama", tuvo que hacer varios sacrificios para destacar en el mundo del trap y del reggaetón.

En su documental "Karol G: la guerrera del género", que se estrenará el próximo 19 de marzo, la artista mostrará los altibajos que experimentó durante su preparación musical.

Debido a que ya cumplió su sueño de ser una reconocida cantante, Karol G reveló que se está preparando para ser madre.

"Ahora las cosas están alineadas para hacerlo y hasta tengo a la mejor pareja para ello (Anuel AA)", dijo la artista.

Conoce detalles sobre la evolución de Karol G como cantante.

Biografía e historia de Karol G

Su nombre verdadero es Carolina Giraldo Navarro y nació el 14 de febrero de 1991 en Antioquia, Colombia.

Durante su adolescencia, Karol G descubrió que quería ser cantante. Desde ese entonces, empezó a llevar cursos de canto antes de ir al colegio.

Según se muestra en el trailer del documental sobre su vida, la cantante colombiana destinaba tres horas a esta actividad.

Influenciada por su padre, quien también es músico, Karol G participó en eventos escolares y en el reality Factor XS Colombia.

Allí demostró que tenía las capacidades para dedicarse al canto, lo cual la impulsó a estudiar música en la universidad de Antioquia, en Colombia. También llevó un curso de gerencia musical en Nueva York, el cual fue financiado por su padre.

En el documental próximo a estrenarse, Karol G reveló lo siguiente: "Mi papá me dijo que si renunciaba a la música no me iba a ayudar en nada".

Al poco tiempo de iniciar su carrera profesional, comenzó a firmar con su nombre artístico y a trabajar como la corista del cantante de reggaetón, Reykon.

Junto a este artista, la cantante colombiana lanzó en 2012 su primer tema titulado "301", el cual se posicionó en el primer lugar de los rankings de muchos canales de televisión y estaciones de radio.

Sin embargo, no todo le fue siempre bien a esta artista, pues cuando quiso insertarse en el género urbano, sus compañeros le aconsejaron no hacerlo porque ese estilo "no era para las mujeres"; la razón: "lo que cantaban los hombres no tenía cabida para ellas".

No hizo caso a esta advertencia y actualmente cuenta con más de 30 sencillos.

Canciones y éxito musical

El éxito musical de Karol G inició en 2013, cuando se publicó el videoclip de "Amor de dos", tema que canta junto a Nicky Jam.

Antes de este tema, la cantante colombiana ya había lanzado los sencillos "En la playa" (2006), "Por ti" (2006), "Dime que sí" (2009), "301" (2012), "Tu juguete" (2012), "Bajo control" (2013) y "Gracias a ti" (2013).

En 2014, la cantante colombiana presenta la canción "Ricos besos" cuyo videoclip cuenta con más de 50 millones de reproducciones.

Un año después lanzó los sencillos "Casi nada", "Si te confieso" y "Mañana".

Algunos de temas que dio a conocer posteriormente contaron con la colaboración de De la Ghetto, Daddy Yankee, Ozuna, Sebastián Yatra, Cosculluela y Andy Rivera.

Pero no es hasta que interpreta con Bad Bunny la canción de trap "Ahora me llama", que Karol G aumenta su popularidad.

La cantante colombiana empezó a alejarse del género reggaetón para insertarse en el mundo del trap.

Así lo demostró cuando hizo las canciones "Culpables" y "Secreto" con Anuel AA.

A fines de 2017, Karol G lanzó su primer disco "Unstoppable", el cual ocupó el segundo puesto del Top Latin Albums e hizo que ganara más seguidores en el mundo.

En los últimos años, la artista colombiana se ha hecho un espacio en el mundo del trap y del reggaetón que le ha permitido dar conciertos en Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Su producción musical ha sido reconocido con dos Premios Lo Nuestro y un Grammy Latino y le ha permitido ser la única mujer que figura en el Top 10 de las Hot Latin Songs de Billboard.

Recientemente dijo a la agencia EFE que está tomando varios riesgos por el próximo álbum que estrenará y las giras musicales que iniciará.

La más reciente denominada "Culpables" arrancará en Colombia el 15 de marzo.

Cantará junto a Anuel AA en México, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador, Ecuador, entre otros países.

Además, en julio y agosto dará conciertos en Europa y en septiembre visitará California para dar inicio al tour "Diosa de la Noche" con Gloria Trevi.

Estos son todos los sencillos de Karol G:



2014: “Mañana” con Andy Rivera

2014: “Si te confieso”

2015: “Ya no te creo”

2015: “Te lo quiero hacer” con De la Ghetto

2015: “Dime” con Andy Rivera

2015: “Te sigo esperando” con Tinto

2016: “Casi nada” (sola o Remix con CNCO) Gold8

2016: “Código de amor” junto a Daddy Yankee

2016: “Muñeco de lego”

2016: “Hello” junto a Ozuna

2016: “Lo que siento por ti” con Sebastián Yatra

2017: “A ella”

2017: “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny

2017: “More” con Total Ape

2017: “Eres mi todo” junto a Kevin Roldán

2017 “Ahora Me Llama” (Remix) junto a Bad Bunny, Quavo

2017: “Mi mala” junto a Mau & Ricky

2017: “La dama” junto a Cosculluela

2017: “Cómplices” junto a J Mashel

2018: “En La Cara” junto a Major Lazer

2018: “Mi mala (Remix)” junto a Mau & Ricky, Becky G, Leslie Grace, Lali Espósito

2018: “Pineapple”

2018 “Tu pum pum” junto a Shaggy, El capitán y Sekuance

2018: “Princesa” junto a Martina Stoessel

2018: “Mi cama”

2018: “Mi cama (Remix)” junto a J Balvin, Nicky Jam

2018: La dama con Cosculluela

2018: Mi cama con J Balvin y Nicky Jam

2018: Dicen

2018: Calypso (Remix) con Luis Fonsi

2018: Culpables con Anuel AA

2018: Dame tu cosita

2018: Créeme con Maluma

2019: Anuel AA

Cómo se conocieron Anuel AA y Karol G

Los cantantes de trap y reggaetón, Anuel AA y Karol G, se conocieron durante la grabación del tema "Culpables".

Según la cantante colombiana, la atracción surgió de forma instantánea mientras protagonizaban el viodeclip de la canción que ambos interpretan.

"Nos conocimos grabando el vídeo y desde que nos conocimos hicimos 'click'. Conocí su persona, quién es, lo que ha vivido, algunas de las cosas del porqué se expresa así en sus canciones. Y lo más brutal es que los dos enchufamos como que vamos a hacer que esta canción sea diferente este año", contó Karol G en una entrevista para Pulso Pop News.

Sin embargo, antes de que ambos se vieran, los dos artistas ya se gustaban.

"Cuando recibí la propuesta de hacer esta canción con él, obviamente él me dijo 'quiero repetar quien tú eres, lo que tú como mujer representas en la industria y lo que has defendido'. Y me encantó. Me encantó que de entrada me llegara diciendo eso porque eso es un artista", agregó.

Anuel AA y Karol G confirmaron su relación dándose un beso mientras daban un concierto en Nueva York.