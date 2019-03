La Toya Jackson confesó que Michael Jackson abusó de niños [VIDEO]

Tras el documental de HBO "Leaving Neverland", donde varias víctimas acusan al 'Rey del pop' por abusar sexualemente de menores, una los familiares más cercanos a cantante confirma casos de abuso sexual infantil.

Gran controversia ha desatado un video de 1993 que ha circulado en las redes sociales, pues se trata de la confesión que hizo La Toya Jackson referente a su hermano Michael Jackson y los presuntos abusos sexuales que cometió contra niños. Pese a que el audiovisual fue publicado en el año 2013, diversos usuarios vuelven a poner en tendencia las polémicas declaraciones de la hermana del fallecido cantante.

"Michael es mi hermano, lo amo mucho pero no puedo y no lo haré, ser una colaboradora silenciosa de los crímenes en contra de niños inocentes. Si permanezco callada significa que alimento la culpa y la humillación de estos niños y pienso que eso está mal”, menciona La Toya Jackson, justo cuando aparecían las primeras denuncias por abuso sexual que habría cometido el intérprete de "Trhriller".

En dicha entrevista, La Toya Jackson manifestó su molestia por la manera en que los medios de comunicación informaban con respecto a un tema muy delicado que implicaba al 'Rey del Pop'. Además comentó que es raro que un hombre de 30 años [en aquel entonces] llevara a un niño a vivir con él por 30 días.

"Estamos furiosos porque los medios, sin un ápice de pruebas ni una evidencia física, eligieran creer la palabra de dos reconocidos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familias y amigos en todo el mundo que pasaron tiempo con Michael. Por qué no se detienen u pensan por un segundo y me dicen ¿qué hombre de 35 años se va a llevar a un niñito y quedarse con él 30 días? ¿Y tomar a otro niño y quedarse con él durante cinco días en una habitación y no salir de ahí? ¿Cuántos de ustedes tienen 35 años? ¿Cuántos de ustedes se llevarían a niñitos y harían eso? ¿(Niños) que tienen nueve, 10, 11 años?”, dijo apenada la hermana de Michael Jackson en aquella entrevista que tuvo en 1993 con MTV.

"Amo a mi hermano, pero esto está muy mal. No quiero ver a estos niños lastimados", finalizó La Toya Jackson.

Documental Leaving Neverland del cineasta Dan Reed

En este documental, Wade Robson y James Safechuck relataron los supuestos ataques sexuales que recibieron en la conocida hacienda de Neverland, por parte del 'Rey del pop', cuando ellos eran niños.

