Esposa de Christian Cueva se cansa de críticas y responde tras presunta infidelidad

Cansada de los comentarios que recibe, Pamela López Solórzano, esposa de Christian Cueva decidió usar su cuenta de Instagram, que desde el sábado se encuentra en modo privado, para enviar un mensaje tras las revelaciones de Alexandra Méndez en 'El valor de la verdad', en las que señaló que el futbolista le escribía, pero ella optó por rechazarlo.

"Hace semanas tuve días complicados, me operar de emergencia de unos cálculos a la vesícula, tuvieron que retirármela. Quizás sea una operación común en muchos de ustedes, la diferencia era que yo tenía una vida creciendo dentro de mí sumada a la fuerte amenaza de aborto debido a hematomas por algún esfuerzo. Estuve internada porque tuve complicaciones post operatorio. La voluntad de Dios fue que tanto mi bebé y yo salgamos victoriosos y nos aferremos a la vida para cumplir con los propósitos que él nos encomendó", escribió la esposa del seleccionado, como se recuerda, justo cuando se transmitió el primer avance de EVDLV de la popular 'Chama', Pamela decidió publicar la imagen de su ecografía, con la que confirmó que está embarazada por cuarta vez.

Sin embargo, también aprovechó la publicación para referirse a la polémica del momento, luego de lo que contara la modelo venezolana en el sillón rojo.

"Yo les pido con el corazón que no me juzguen sin conocerme [...] Lo que haya sucedido o no con otras personas es responsabilidad de los mismo quienes deberán asumir y actuar con sabiduría yo estoy fuera de esto y se los digo porque es innegable no leer ciertos comentarios tan agresivos, prejuiciosos de algunas personas que no tienen idea de los que yo soy y de lo tanto que cuido a mis hijos. Dios es sabio y justo y él se encargará de poner cada pieza en su lugar en el momento preciso. Gracias por entender", finalizó la esposa de Cueva.

Este extenso mensaje estuvo acompañado de una fotografía de ella en una cama de hospital acompañada de sus tres hijos.

Estas fueron las declaraciones de Alexandra Méndez relacionadas a Christian Cueva