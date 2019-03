‘La Chama’ y Alondra García Miró se vieron las caras tras polémica

Alexandra Méndez, mejor conocida como ‘La Chama’, protagonizó titulares en los últimos días por el video promocional de sus confesiones en ‘El valor de la verdad’ ante Beto Ortiz.

Antes de confirmar que pasó la ‘Noche Buena’ de hace tres años con Paolo Guerrero, varios medios locales dejaron entrever que el ‘Depredador’ le habría infiel a Alondra García Miró con la modelo venezolana.

“¿Pasaste Navidad con Paolo Guerrero?”, fue una de las preguntas que ‘La Chama’ tuvo que responder ante Beto Ortiz. Tras responder de forma afirmativa, la modelo contó que el intermediario fue Jenko del Río, exparticipante de ‘Combate’ y exesposo de Paloma Fiuza.

“Él (Paolo Guerrero) me quería conocer. Le escribió a un amigo porque quería conocerme y yo le decía que no porque él estaba con pareja”, respondió Alexandra Méndez en referencia a Alondra García Miró.

“Fuimos a su casa. Cuando entramos pensé que había más personas, pero solo estaba él y un amigo y empezamos a hablar. Él es una persona muy atractiva, como tímido, pero me saludó y es simpático”, narró ‘La Chama’ sobre su supuesto primer encuentro con el goleador de la selección peruana.

En dicha reunión festiva, Paolo Guerrero habría negado que se encontraba en una relación con Alondra García Miró, sin embargo días después la pareja fue vista en un viaje de Cuba.

Ante dicha situación, la ex chica reality aseguró que ella le pidió que no la contacte más. “Luego quiso comunicarse conmigo, pero yo le dije: ‘Sabes no vuelvas a escribirme porque no quiero tener ningún vínculo contigo, porque él me había dicho que había terminado con Alondra”, agregó.

‘La Chama’ indicó que prefirió alejarse de Paolo Guerrero porque no quería que fuera tomada como “la mujer” que se metió en una relación “para hacerse más conocida”.

Por su paso en ‘El valor de la verdad’, la extranjera también contó que días después de su encuentro con el ‘Depredador’, ella se encontró con Alondra García Miró en una pastelería. La ojiverde se encontraba acompañada de Doña Peta.

"Me quedó claro que estaban juntos", expresó la extranjera.