Milagros Leiva se arrepiente de impulso y cancela renuncia a ATV

La periodista Milagros Leiva se ha visto en una polémica discusión con la conductora de televisión Magaly Medina. Desde sus plataformas, las estrellas del canal ATV confirmaron que no tienen interés de llevar una buena convivencia. La pelea pública que protagonizaron se dio luego de que la mujer de prensa emitiera una entrevista en exclusiva que brindó la chica reality Melissa Loza, la cual fue duramente criticada por la creadora del término 'chollywood'.

Milagros Leiva tomó una inesperada decisión tras la sanción que emitió el canal ATV de suspenderla junto a Magaly Medina. La conductora de "ATV Noticias, edición matinal" no apareció en la transmisión del día viernes 8 de marzo.

ATV reemplazó el programa de Medina del día 7 de marzo con la novela "Amar a muerte", pero hizo su retorno el día viernes por la noche.

Para no verse en medio de escándalos, Milagros Leiva emitió su carta de renuncia a uno de los directivos del canal, Federico Anchorena, marcando su distancia del programa que conduce de lunes a viernes por la señal de ATV. No pasaron muchas horas para que la periodista se arrepienta del impulso que tuvo, pidiendo que no se tome en cuenta el pedido de cancelar su contrato como conductora de TV. Esta información fue referida por el medio de comunicación Correo.

Recordemos que Leiva no se quedó callada ante las burlas de Magaly Medina. Ella tomó unos minutos de su programa para encarar a la conductora de espectáculos, a quien señaló de vetar invitados para mantener las exclusivas en temas de farándula.

Pelea entre Magaly y Milagros en ATV

El regreso de Magaly tras sanción de ATV

"Hola, buenas noches(...)¿Cómo están todos ustedes? Aquí de regreso nuevamente, después de un día obligado de descanso. Pero lo primero que quiero decirles es pedirle disculpas al público que nos sigue noche a noche porque ayer no aparecimos", expresó Magaly Medina en la introducción de su programa.

"Creo que es cierto, acá hubo una suspensión disciplinaria. Pero creo que en el fondo los directivos del canal tienen razón, porque ellos me dan su pantalla, me dan su canal para que yo los entretenga(...) y no para lavar los trapos sucios, porque esos siempre se deben lavar en casa", indicó la conductora de 'Magaly, la firme'.