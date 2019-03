Magaly Medina: "Tilsa Lozano siempre fue la 'otra' de Juan 'Loco' Vargas" [VIDEO]

La conductora de 'Magaly TV, la firme' arremetió contra la modelo, quien aclaró que ella estuvo con Juan Manuel 'Loco' Vargas cuando él estaba separado de su esposa y madre de sus hijos, Blanca Rodríguez. .

Hace unos días, la ex 'vengadora' habló habló del romance que tuvo con el futbolista peruano Juan Manuel Vargas, y en sus declaraciones aclaró algunas especulaciones que se se dieron en ese entonces. Incluso pidió que no comparen la relación que tuvo con el ex jugador ACF Fiorentina Italia con quien fue Miguel Hidalgo, quien se convirtió "el amor de mi vida" y padre de sus hijos.

"Fue un amor intenso, cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida real, el hombre de mi vida, al padre de mis hijos, una persona con la que formé una familia, una persona que me ayudó, que me apoyó, que me ayudó a desarrollarme como mujer, como todo. Lo que viví en esa época fue una cosa tormentosa y horrible. Lo que yo viví con Miguel fue un amor de verdad, de paz, bonito, obviamente que no tiene ni punto de comparación", mencionó la conductora de 'En Exclusiva' en una entrevista en Radio Capital.

Estas declaraciones acusaron sorpresa en Magaly Medina, quien no se limitó en opinar en su programa 'Magaly TV, la firme' y mencionara que la ex 'vengadora' nunca fue la pareja oficial del futbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas.

"Es cierto que el 'Loco' Vargas dijo que estaba separado de Blanca [Rodríguez], "que está pasando por un momento doloroso, pero no quiero que especulen". Perfecto, pero cuándo el 'Loco' Vargas le sacó [a Tilsa Lozano] al cine, la agarró de la mano y la paseó por las calles de Lima, cuándo fue su novia, la que realmente a Blanca en el corazón de Blanca. Siempre [Tilsa] fue la 'escondidita', o sea: la otra".

Magaly Medina habla de Tilsa Lozano y su relación con Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano habla de la relación que tuvo con Juan Manuel 'Loco' Vargas