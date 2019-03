Novias de Luis Miguel: Las mujeres que enamoraron al "Sol de México"

Luis Miguel es considerado como uno de los cantantes más importantes en todo el mundo, y este domingo ofrecerá un concierto en Perú, donde entonará sus mejores temas para conquistar al público con su talento. Amado por muchos y odiado por otros, el intérprete es todo un galán y ha logrado conquistar a las mujeres más bellas del espectáculo.

Luis Miguel ha logrado conquistar el corazón de famosas, como es el caso de Aracely Arámbula, Kate del Castillo, Mariah Carey y Sofía Vergara, además de otras hermosas jóvenes que mantuvieron un romance con el intérprete.

Lucía Méndez

Considerada como una de las más conocidas en México, ambos se conocieron a principios de los 80' "Él se acercó y me empezó a ligar. Yo lo veía muy 'chavito' y decía '¡qué lindo, qué guapo!' porque era una belleza", fueron las declaraciones de la actriz a un medio mexicano. Ambos mantenían una diferencia de 15 años y solo lograron mantener el fuego de la relación durante algunos meses.

Mariah Carey

Considerada como la relación más importante de la intérprete tras su fallido matrimonio con Tommy Mottola, duraron tres años juntos y nunca se conoció la razón que los llevaron a finalizar.

Sofía Vergara

A pocos días de finalizar su romance con Mariah Carey, Luis Miguel volvió a la conquista y terminó ganando el corazón de Sofía Vergara; sin embargo, su relación no fue tan larga y los medios confirmaron que se trató de encuentros esporádicos.

Kate del Castillo

"Yo también tengo mi foto con él. Los años pasan…", fue la publicación que hizo la actriz en sus redes sociales el año pasado, exponiendo una foto del pasado donde se lucían juntos. Según reveló la hermana de la actriz mexicana, ambos tuvieron un amorío que lograron mantener oculto a los medios en aquella época.

Aracely Arámbula

Considerada como la relación más importante de Luis Miguel, se dio a conocer cuando fueron captados caminando de la mano por las calles de Venecia. Al poco tiempo tuvieron su primer hijo y dos años más tarde al segundo. Todo iba muy bien hasta el 2007, cuando 'Luismi' reconoció a su hija Michelle Salas y más adelante los medios hablaron de un contrato entre Aracely y el 'Sol de México' que los obligaba a estar juntos. En el 2013 Aracely presentó una demanda por la manutención de sus hijos.

Genoveva Casanova

La bella modelo mexicana habría caído en los encantos de Luis Miguel. Los medios captaron a la pareja en Madrid, a pocos días de haberse anunciado su divorcio con Cayetano Martínez.

Brittny Gastinea

Conocida como la mejore amiga de Kim Kardashian, lo conoció a través de una persona en común, en un restaurante; sin embargo, la relación no duró mucho. "Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida…Dicen que me dejó tirada. No es cierto. Tengo la suerte de que haya aparecido en mi vida y si hay algún culpable, esa soy yo", dijo, según el sitio Univisión.