Esposa de Cueva toma drástica decisión tras revelaciones de Alexandra Méndez en EVDLV

Beto Ortiz usó sus redes sociales para dar a conocer que en la próxima edición de 'El valor de la verdad', la invitada será Alexandra Méndez.

En el primer avance del programa se puede escuchar que la popular 'Chama' responderá una pregunta relacionada a Christian Cueva, lo que ha generado polémica.

"¿Choteaste a Christian Cueva cuando te afanaba?", se le escucha decir al conductor del programa de Latina, si bien en el adelanto no se sabe si responde si es verdad o no, segundos después, la modelo venezolana señala lo siguiente: "te voy a agradecer por favor, que no me escribas porque tu tienes esposa, o sino le voy a escribir yo a ella. Y él no me creía y yo le escribí a ella".

Tras esta revelación, la esposa del jugador del Santos de Brasil, Pamela López Solórzano, optó por poner en privado su cuenta de Instagram, algo que sorprendió a sus seguidores, pues ella suele compartir fotos de su familia y al lado de Cueva.

Por su parte, el seleccionado no se ha pronunciado al respecto.