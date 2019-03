Producción de Magaly Medina se pronuncia tras suspensión de ATV

ATV suspendió a Magaly Medina y Milagros Leiva tras protagonizar polémica pelea desde sus respectivos programas. Los directivos del canal habrían tomado radical medida como modo de escarmiento contra las figuras del medio de comunicación.

De acuerdo con fuentes internas de dicho canal, Magaly Medina y Milagros Leiva no saldrían en sus respectivos horarios hasta nuevo aviso.

Según se conoce, la medida es solo por una fecha, mientras 'Magaly TV, la firme' no se emitirá hoy día en pantalla y en su lugar se transmitirá la novela 'Amar a muerte', 'ATV Noticias Edición Matinal' no se emitirá este viernes, o por lo menos no estará Milagros Leiva al frente de la conducción.

Tras esta medida, la producción de Magaly Medina reaccionó en las historias de Instagram con un peculiar mensaje.

"Revive el último programa. Más información aquí", se lee el mensaje de la cuenta de Instagram del programa 'Magaly, la firme'.

Hasta el momento, la popular 'Urraca' no se ha pronunciado sobre el particular de forma oficial, pero información que circula en diversos medios es que ambas conductoras serán sancionadas de manera ejemplar por faltar a los códigos de ética profesional e interna de la empresa donde laboran.

Todo inicio cuando Milagros Leiva realizó una entrevista exclusiva a Melissa Loza sobre la detención de su pareja Juan Diego Álvarez, quien fue acusado del presunto delito de micro comercialización de marihuana.

"Me parece atorrante y huachafo estar uno como periodista haciendo el papel de defensor público, desde cuándo somos defensores de la farándula?", dijo Magaly Medina tras imitar a su compañera al hacer un llamado a la ministra de la mujer.

Tras esas fuertes declaraciones, Milagros Leiva no se quedó callada y le respondió desde la conducción de 'ATV Noticias Edición Matinal'.

