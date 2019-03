Salma Hayek: "La sorpresa con la que tomaron muchos mi matrimonio fue racismo"

La actriz Salma Hayek habló sobre el escepticismo que rodea a su matrimonio con el multimillonario Fracois-Henri Pinault y dijo que la forma en que mucha gente lo tomó, es una forma de racismo. La intérprete contrajo nupcias con el CEO de Kering en 2009 con quien tiene una hija: Valentina Paloma, de 11 años.

"Mucha gente está muy sorprendida de que me haya casado con quien me casé. Ahora algunas personas se sienten incluso intimidadas ahora por mí. Pero esa es otra forma de mostrar el racismo. No pueden creer cómo terminó esta mexicana y se sienten incómodos a mi alrededor", relata Salma Hayek en el último artículo de portada de la revista Town & Country para promocionar su nueva película, The Hummingbird Project

Francois Pinault tiene una fortuna estimada en más de 7.000 millones y está a cargo del conglomerado Kering, que controla marcas de moda de alto perfil como Gucci e Yves Saint Laurent. También es hijo de uno de los hombres más ricos de Francia.Quizás por eso, Salma Hayek ha optado por mantener su relación lo más privada posible. "Es el mejor marido del mundo. No voy a decir cómo nos conocimos. Es una historia tan romántica, increíble... Pero es mía. No quiero vulgarizarlo convirtiéndolo en una historia para hacerme la interesante", ha dicho la actriz.

Pinault y Hayek han renovado sus votos recientemente. El empresario sorprendió a la intérprete con una ceremonia junto a la playa en Bora Bora en agosto de 2018. "El verano estaba llegando a su fin y mi mejor momento fue cuando mi esposo me sorprendió con una renovación de votos. Para la ocasión, Hayek vistió de rojo y tanto ella como su esposo llevaban collares de flores blancas, tal y como se vio en la foto que publicó a través de Instagram.