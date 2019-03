Brie Larson sobre Capitana Marvel: "No tengo miedo a las comparaciones" (VIDEO)

Con la crítica dividida, se estrena 'Capitana Marvel', la primera película de ese universo cinematográfico, protagonizada por una mujer. Sobre el buen trabajo de la actriz ganadora del Óscar, Brie Larson como "la mujer más poderosa" de Marvel, es en lo único en lo que coincidió la crítica. "No tengo miedo a las comparaciones", sostuvo la actriz.

Larson, los directores y parte del elenco, hablaron con Europa Press y ABC, previo a la alfombra roja. "María comparte con Carol una amistad muy honesta que es la representación del amor en esta película. Ellas nunca han necesitado un hombre para sentirse empoderadas, simplemente se sienten empoderadas la una por la otra", sostuvo la actriz Lashana Lynch, quien interpreta a 'Monica Rambeau'.



En el video, Brie Larson cuenta acerca de la "funcionalidad" del traje, que a la vez, no sexualiza la imagen de 'Capitana Marvel', quien fue representada con diminutas prendas en algunos comics. "Fue algo sobre lo que ni siquiera tuve que hablar, desde mi primera conversación con Marvel, el traje era así". Por su lado, los directores coincidieron con la idea. "Es una guerrera espacial, no necesita estar excesivamente arreglada, no necesita enseñar", señaló Anna Boden y Ryan Fleck .

La cinta se estrena este jueves y la fecha fue escogida por la producción para ser un homenaje a la mujer. Según las aproximaciones hechas en Estados Unidos, recaudaría 300 millones de dólares en su primer fin de semana.